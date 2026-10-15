 Meghan Markle și Prințul Harry, prima apariție împreună după revenirea în Marea Britanie. Cum au fost surprinși
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FotoMeghan Markle și Prințul Harry, prima apariție împreună după revenirea în Marea Britanie. Cum au fost surprinși

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Meghan Markle și Prințul Harry au avut parte de prima lor apariție publică împreună de la mutarea înapoi în Marea Britanie, fiind întâmpinați de sute de admiratori în orașul Nottingham. 

Meghan Markle și Prințul Harry, prima apariție de când au revenit în Marea Britanie
Meghan Markle și Prințul Harry, prima apariție de când au revenit în Marea Britanie Foto: getty images

Vizita a marcat și prima prezență publică a ducesei pe teritoriul britanic după anul 2022.   

Meghan Markle și Prințul Harry, prima apariție de când au revenit în Marea Britanie

Potrivit Yahoo Entertainment, cei doi au fost întâmpinați cu aplauze, flori și numeroase solicitări pentru fotografii. Potrivit relatărilor din presa britanică, Meghan Markle a petrecut mai multe minute discutând cu cei prezenți și a primit mai multe buchete de flori.

La un moment dat, ducesa i-a spus unei persoane din mulțime: „Este minunat să mă întorc”.

Îmbrăcată într-o ținută în nuanțe vișinii, formată dintr-o haină lungă și o fustă asortată, Meghan Markle a afișat un zâmbet larg pe durata întregii vizite. La rândul său, Prințul Harry a fost văzut discutând cu grupuri de elevi și făcând fotografii cu admiratorii veniți să îi întâmpine.

Meghan Markle și Prințul Harry, prima apariție de când au revenit în Marea Britanie
Meghan Markle și Prințul Harry, prima apariție de când au revenit în Marea Britanie Foto: getty images

Vizita a inclus opriri la mai multe organizații comunitare și caritabile din Nottingham, printre care un studio comunitar de înregistrări, organizația Himmah Hub, care luptă împotriva insecurității alimentare, și Epic Partners, un program dedicat mentoratului și activităților sportive pentru tineri.

Deși evenimentul nu a fost o angajare regală oficială, atmosfera a amintit de vizitele regale din trecut. Zona a fost securizată, iar sute de persoane s-au adunat pentru a-i vedea pe Ducii de Sussex.

Presa britanică notează că cei doi se consideră în continuare personalități publice, chiar dacă nu mai au statutul de membri activi ai familiei regale.

Cei doi au revenit în Anglia după șase ani

Revenirea cuplului în Regatul Unit a avut loc în august, la șase ani după retragerea din rolurile regale și mutarea în Statele Unite. Potrivit apropiaților, cei doi s-ar fi adaptat bine noii vieți din Marea Britanie, deși întoarcerea lor nu a fost lipsită de controverse privind securitatea și statutul lor în cadrul familiei regale. 

Ducesa de Sussex a declanșat o alertă de securitate după ce numărul său personal de telefon a fost divulgat dintr-un grup WhatsApp al părinților de la școala copiilor.

Meghan intrase în conversația de grup cu o seară înainte ca cei doi copii ai săi, Archie și Lilibet, să aibă prima zi la o școală din Marea Britanie.

O mamă a scris: „Bine ai venit, Meghan! Archie ni se alătură de mâine.”

O altă mamă a adăugat: „Bine ai venit!!” Meghan a răspuns: „Bună, mamelor! Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă ❤️ Sunt foarte fericită să fac parte din această comunitate.”

Însă o captură de ecran a conversației a fost distribuită ulterior de mai multe ori. Informația a apărut după ce Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani, au fost retrași de la noua lor școală după doar două zile, din cauza îngrijorărilor exprimate de agenții de securitate privind traficul.

Cei doi copii vor merge acum la o altă școală din zonă.

Harry a povestit că este bucuros că familia sa s-a întors în Marea Britanie și că faptul că cei doi copii s-au acomodat la școală îi permite să se concentreze asupra proiectelor sale.

A fost minunat să revin pe pământ britanic. Copiii sunt fericiți la școală, iar acest lucru îmi oferă ocazia de a mă concentra cu adevărat asupra Jocurilor Invictus, care vor avea loc la Birmingham în luna iulie a anului viitor”, a declarat prințul Harry pentru postul canadian CTV.

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