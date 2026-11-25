Dacă în ultimii ani Cluj-Napoca a fost considerat unul dintre cele mai atractive orașe din România pentru relocare, un nou sondaj arată că municipiul are acum un rival puternic. Brașovul a reușit să depășească orașul de pe Someș în topul preferințelor românilor care iau în calcul o mutare.

Orașul în care tinerii aleg să se mute Foto: shutterstock

Brașovul, tot mai atractiv pentru români

În rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani, Capitala este considerată cea mai bună alegere de 35% dintre respondenți, datorită oportunităților profesionale și salariilor mai ridicate. Pe locul al doilea se află Brașovul, cu 16% din preferințe, în timp ce Cluj-Napoca este ales de doar 12% dintre participanții la sondajul Imobiliare.ro.

Iașiul și Timișoara completează clasamentul, fiecare dintre cele două orașe fiind menționat de 8% dintre respondenți.

Pentru tineri, perspectivele de carieră și accesul la un număr mare de locuri de muncă reprezintă cele mai importante criterii atunci când aleg orașul în care și-ar dori să locuiască. Oferta universitară și posibilitățile de dezvoltare profesională contribuie, de asemenea, la atractivitatea marilor centre urbane.

Potrivit unui studiu realizat de Imobiliare.ro, Bucureștiul rămâne prima opțiune pentru tinerii aflați la început de carieră, însă Brașovul ocupă locul al doilea și devansează Cluj-Napoca în clasamentul celor mai atractive orașe din țară.

Calitatea vieții schimbă clasamentul

Situația se modifică însă odată cu înaintarea în vârstă. În categoria 30-45 de ani, diferența dintre București și Brașov devine foarte mică. Capitala este preferată de 24% dintre respondenți, în timp ce Brașovul este ales de 22%.

Pentru persoanele cu vârste între 46 și 61 de ani, orașul de la poalele Tâmpei urcă pe primul loc, fiind preferat de un sfert dintre participanții la sondaj. În această etapă a vieții, românii nu mai caută doar oportunități profesionale, ci pun accent pe calitatea vieții, accesul la activități sociale și culturale și apropierea de familie.

Brașovul își păstrează poziția de lider și în rândul seniorilor. Dintre persoanele cu vârste între 62 și 80 de ani, 17% au indicat orașul ca destinația ideală pentru trai, în timp ce Bucureștiul a obținut 16%, iar Sibiul 11%.

De ce pierde teren Cluj-Napoca

Deși rămâne unul dintre cele mai importante centre universitare și economice ale țării, Cluj-Napoca se confruntă cu un dezavantaj major: costurile ridicate ale locuirii.

Prețurile mari ale locuințelor și chiriilor reprezintă un obstacol pentru multe persoane care iau în calcul o relocare. De altfel, costurile asociate mutării și achiziționării unei locuințe sunt considerate principala piedică de românii din toate categoriile de vârstă.

În timp ce Bucureștiul continuă să atragă prin oportunitățile de carieră, Brașovul câștigă tot mai mult teren datorită echilibrului dintre dezvoltarea economică, mediul natural și calitatea vieții. Acest lucru îl transformă într-unul dintre cele mai dorite orașe pentru românii care visează la o schimbare de domiciliu.