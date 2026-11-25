Cei doi suspecți care au încercat să pătrundă prin efracție în reședința de la țară a Prințului William și a lui Kate Middleton, Anmer Hall din Norfolk, ar fi migranți albanezi care habar nu aveau că proprietatea aparține familiei regale britanice.

Dezvăluiri despre tentativa de efracție de la reședința lui Kate Middleton și a Prințului William Foto: arhivă/Getty Images

Poliția a fost alertată luni, în jurul orei 18:00, cu privire la o activitate suspectă pe domeniu, declanșând o operațiune de amploare cu ofițeri, câini polițiști, drone și un elicopter al Serviciului Național de Poliție Aeriană.

Cine sunt cei doi bărbați care au încercat să intre în reședința de la țară a prințului William

Doi bărbați de naționalitate albaneză dintre care unul este un migrant ilegal care a solicitat anterior azil, iar statutul de rezidență al celuilalt în Marea Britanie rămâne necunoscut au fost arestați sub suspiciunea de tentativă de furt prin efracție și violare de domiciliu, aflându-se în continuare în arest.

Anchetatorii le verifică în prezent trecutul pentru a stabili dacă au existat și alte motive în spatele incidentului, iar elicopterul poliției a efectuat căutări suplimentare în zonă, până în jurul orei 20:45, de teama că un al treilea complice ar fi putut fugi de pe domeniu.

„Doi bărbați au fost arestați sub suspiciunea de furt prin efracție în urma unui incident petrecut aseară la o proprietate de pe domeniul Sandringham. Poliția a fost chemată chiar înainte de ora 18:00, în urma unui raport privind o activitate suspectă la adresa respectivă. Au intervenit ofițeri și resurse specializate, inclusiv câini polițiști, drone și elicopterul Serviciului Național de Poliție Aeriană, pentru a ajuta la căutările din zonă. Proprietatea era nelocuită în momentul incidentului. Cercetările sunt în curs de desfășurare”, a transmis Poliția din Norfolk într-un comunicat oficial, potrivit Daily Mail.

Unde se aflau membrii familiei regale în timpul incidentului

Conacul cu zece dormitoare Anmer Hall, situat pe domeniul Sandringham al Regelui Charles și oferit cadou de nuntă de regretata Regină Elisabeta a II-a (unde Kate Middleton s-a recuperat în timpul tratamentului împotriva cancerului și a filmat videoclipul prin care anunța încheierea chimioterapiei), era gol în momentul tentativei de spargere.

Palatul Kensington a confirmat că niciun membru al familiei regale nu se afla în imobil, Prințul William, Prințesa Catherine și cei trei copii ai lor George, Charlotte și Louis fiind la reședința lor principală din Windsor, în timp ce Regele Charles se afla la doar trei mile distanță pe același domeniu, iar Andrew Mountbatten-Windsor la proprietatea sa, Marsh Farm.

Localnicii din satul Dersingham una dintre cele mai sigure localități din Norfolk, unde se înregistrase o singură spargere în ultimul an s-au declarat șocați de îndrăzneala hoților, subliniind că zona este patrulată permanent de polițiști, adesea înarmați, și dotată cu sisteme de securitate de ultimă generație.

Incidentul, produs cu doar câteva ore înainte ca Prințul William să se întâlnească pentru prima dată la Downing Street cu premierul Andy Burnham, readuce în atenție vulnerabilitățile de securitate ale familiei regale, după spargerea de la ferma Shaw de pe domeniul Castelului Windsor din 2024 și incidentul din luna mai din apropierea locuinței lui Andrew Mountbatten-Windsor, în contextul în care Prințul Harry se află în plină dispută juridică pentru a-și recăpăta paza finanțată din bani publici.