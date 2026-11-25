Un caz de-a dreptul halucinant a avut loc în Alba Iulia, unde doi tineri, un bărbat și o femeie, au închiriat un apartament prin intermediul platformei Booking pentru două zile și au plecat luând cu ei aproape toate bunurile din locuință.

Un furt cu o surpriză neașteptată în Alba Iulia Foto: Ziarul Unirea

Într-un gest de un tupeu incredibil, înainte de a părăsi apartamentul, cei doi i-au lăsat proprietarului un buchet de trandafiri pe pat, drept „mulțumire”.

Ce au furat cei doi tineri din apartamentul închiriat pentru două zile

Proprietarul locuinței a descoperit dezastrul după plecarea chiriașilor și a relatat întreaga pățanie pentru publicația locală ziarulunirea.ro, mărturisind că tinerii au golit apartamentul de tot ce au putut transporta.

„Au rezervat pentru două zile și au furat cât pentru o viață. Tot ce au prins la mână au luat”, a povestit bărbatul păgubit.

Potrivit enumerării făcute de proprietar, de pe lista bunurilor făcute nevăzute nu a scăpat aproape nimic, indiferent de valoare: au dispărut un televizor, un aparat de cafea, prosoape, oale, linguri și chiar și șamponul din baie.

Plângere la Poliție și semnal de alarmă pentru proprietarii care închiriază în regim hotelier

Oamenii legii au demarat acum o anchetă pentru a da de urma celor doi suspecți și pentru a recupera bunurile sustrase din apartament. În astfel de situații, polițiștii urmează o procedură standard, în care urmele digitale lăsate în momentul închirierii devin esențiale.

Concret, anchetatorii solicită informațiile asociate rezervării efectuate prin intermediul platformei online precum numele folosit, adresa de e-mail, numărul de telefon sau datele cardului bancar cu care a fost achitată cazarea pentru a stabili un prim profil al clienților.

În paralel, un rol decisiv în identificarea autorilor îl au imaginile surprinse de camerele de supraveghere din interiorul scării de bloc, din parcarea imobilului sau de pe străzile adiacente.

Cu ajutorul acestor înregistrări video, polițiștii pot reconstitui traseul celor doi tineri, pot verifica dacă aceștia au folosit un autoturism pentru a transporta obiectele furate din locuință și pot stabili cu exactitate identitatea persoanelor implicate, urmând ca acestea să fie chemate la audieri.