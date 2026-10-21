 O achiziție de 130.000 de euro s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie din Iași. Ce a pățit: „Ajungem în stradă!”
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O achiziție de 130.000 de euro s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie din Iași. Ce a pățit: „Ajungem în stradă!”

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O schemă imobiliară de proporții a lăsat zeci de familii fără economiile de-o viață și cu datorii uriașe la bănci, în municipiul Iași. Un dezvoltator imobiliar a fost reținut de oamenii legii.

Vindea aceleași locuințe de mai multe ori în aceeași zi
Vindea aceleași locuințe de mai multe ori în aceeași zi Foto: pexels.com

Anchetatorii estimează un prejudiciu uriaș, de aproximativ 7 milioane de euro, iar numărul victimelor crește de la o zi la alta.

Metoda prin care dezvoltatorul vindea proprietățile de mai multe ori

Mecanismul a fost declanșat în anul 2023, odată cu demararea lucrărilor de construcție la un bloc nou de locuințe și spații mixte din Iași. Profitând de cererea ridicată din piață și de ritmul accelerat al tranzacțiilor, bărbatul a scos unitățile la vânzare încă din stadiul de șantier.

Pentru a atrage sume consistente într-un timp scurt, individul își convingea clienții să achite avansuri masive sau chiar prețul integral al imobilelor.

Ulterior, aceleași spații erau vândute sau promise succesiv altor persoane. Portița speculată de suspect a fost vidul legislativ existent înainte de modificarea recentă a legii: promisiunile bilaterale de vânzare-cumpărare puteau fi legalizate la notari diferiți fără obligația strictă de notare imediată în Cartea Funciară, ceea ce făcea imposibilă verificarea de către un cumpărător dacă imobilul mai fusese antamat anterior.

Mărturia cutremurătoare a unei mame: „Am ipotecat două apartamente, riscăm să ajungem pe drumuri”

Printre victime se numără și o femeie care spera să pună bazele unei afaceri de familie pentru a asigura viitorul celor doi copii mici. Aceasta a plătit un avans colosal de 130.000 de euro pentru un spațiu comercial, fără să bănuiască nicio secundă că exact în aceeași zi, la un alt birou notarial, imobilul fusese vândut unei alte persoane.

„A fost un sacrificiu extrem, un sacrificiu care practic ne impactează și în prezent. Ratele de la credit se plătesc, nu ne-am dat seama că ar fi ceva în neregulă până în momentul în care am fost chemați de poliție. Ne doream să deschidem un cabinet stomatologic. Lunile au trecut după care ezita să se mai întâlnească cu noi, evita, ceva nu este în regulă. Avem doi copii mici și ne este foarte foarte greu, noi plătim în continuare pentru că am ipotecat două apartamente și dacă nu plătim o să ajungem în stradă”, a mărturisit victima, potrivit Pro Tv.

Avocata uneia dintre părțile vătămate, Maria Ailenei, atrage atenția asupra gravității situației: „Este afectată în primul rând financiar privind posibilitatea de a beneficia de locuința pentru care a achitat bani și privind recuperarea sumelor plătite.”

Reținut după percheziții: acuzații grele de înșelăciune și fals

Polițiștii și procurorii au descins cu percheziții la locuința dezvoltatorului, adunând documente și medii de stocare pentru probarea întregii activități infracționale. Zeci de păgubiți au depus plângeri după ce au realizat că nu pot intra în posesia bunurilor achitate.

Bărbatul este cercetat în prezent în stare de reținere pentru înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave și fals în declarații. Contactat de jurnaliștii Știrilor PRO TV pentru o reacție oficială, apărătorul ales al suspectului a refuzat să comenteze acuzațiile.

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