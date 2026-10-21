 CCR analizează astăzi legea pensiilor. Ce reguli sunt contestate și ce schimbări ar putea apărea pentru pensionari
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CCR analizează astăzi legea pensiilor. Ce reguli sunt contestate și ce schimbări ar putea apărea pentru pensionari

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Curtea Constituțională a României (CCR) urmează să examineze joi, 22 octombrie 2026, două dosare care vizează prevederi din noua lege a pensiilor. Printre aspectele contestate se numără formula de calcul a pensiilor, punctele de stabilitate, valoarea punctului de referință și termenele în care pensionarii pot ataca deciziile caselor de pensii. Soluțiile pronunțate ar putea avea implicații asupra litigiilor generate de aplicarea Legii nr. 360/2023.

CCR analizează astăzi legea pensiilor.
CCR analizează astăzi legea pensiilor. Foto: arhiva

Legea pensiilor, pe masa judecătorilor CCR. Ce prevederi sunt analizate

Curtea Constituțională urmează să analizeze două sesizări privind constituționalitatea unor dispoziții din Legea nr. 360/2023, actul normativ care reglementează sistemul public de pensii și care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024.

Contestațiile au apărut în cadrul unor procese dintre pensionari și casele de pensii, pe fondul aplicării noilor reguli de calcul și al recalculării drepturilor de pensie.

Printre articolele vizate se numără 83, 84, 85, 88, 127 și 144. Acestea se referă la modul de stabilire a cuantumului pensiei, valoarea punctului de referință, acordarea punctelor de stabilitate, valorificarea anumitor perioade de activitate și procedura prin care pot fi contestate deciziile de pensionare.

Examinarea acestor prevederi ar putea clarifica dacă regulile criticate respectă dispozițiile Constituției. Totuși, efectele concrete pentru pensionari vor depinde de soluțiile adoptate de judecătorii constituționali și de articolele asupra cărora se vor pronunța.

Ce se contestă la recalcularea pensiilor

Unul dintre punctele sensibile ale contestațiilor îl reprezintă termenul de 45 de zile în care pensionarii pot ataca în instanță deciziile emise de casele teritoriale de pensii.

De asemenea, sunt vizate reguli privind termenul de șase luni pentru depunerea anumitor documente necesare recalculării pensiilor. Aceste dispoziții sunt importante pentru persoanele care urmăresc valorificarea unor documente sau perioade de activitate în stabilirea drepturilor de pensie.

Alte critici privesc modul de calcul al pensiilor și acordarea punctelor suplimentare pentru anii de contribuție care depășesc anumite praguri. Sunt vizate și situații referitoare la persoanele care au lucrat în condiții deosebite sau speciale, precum și la unii pensionari cu dizabilități.

Aceste aspecte au generat litigii în care pensionarii contestă modul în care au fost aplicate prevederile noii legislații. O eventuală decizie a CCR ar putea influența soluționarea unor cauze similare, în funcție de obiectul exact al sesizărilor și de considerentele hotărârii.

Cum se calculează pensia potrivit Legii nr. 360/2023

Conform articolului 83 din Legea nr. 360/2023, cuantumul pensiei se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte realizate de asigurat cu valoarea punctului de referință.

Formula de calcul reprezintă unul dintre elementele centrale ale sistemului public de pensii, deoarece numărul de puncte acumulat și valoarea punctului de referință influențează suma acordată beneficiarului.

Articolul 85 reglementează punctele de stabilitate, acordate pentru perioadele de cotizare contributivă care depășesc 25 de ani. Acest mecanism urmărește să recompenseze stagiile lungi de contribuție, însă modul în care sunt aplicate anumite dispoziții a fost contestat în instanță.

Un alt articol important este 144, care stabilește regulile de recalculare a pensiilor aflate deja în plată, calculate potrivit legislației anterioare.

Legea prevede că, în situațiile în care recalcularea conduce la un cuantum mai mic decât cel primit anterior, se păstrează pensia aflată în plată, în condițiile stabilite de actul normativ.

Prin urmare, analiza CCR vizează reguli care pot influența atât calculul drepturilor de pensie, cât și procedurile prin care beneficiarii își pot apăra interesele.

Aproape 4.800 de dosare legate de noua lege a pensiilor

Aplicarea Legii nr. 360/2023 a generat un număr important de litigii. Potrivit datelor citate în materialele publicate pe această temă, aproximativ 4.800 de dosare legate de noua lege a pensiilor au fost înregistrate la CCR, acestea implicând peste 5.500 de reclamanți.

O parte dintre contestații provin din județe precum Brașov, Argeș, Maramureș, Bihor și Vâlcea. În aceste zone există numeroși foști angajați din sectoare industriale și miniere, pentru care regulile de valorificare a perioadelor lucrate și condițiile de muncă pot avea o importanță deosebită.

Numărul dosarelor arată amploarea disputelor juridice legate de aplicarea noii legislații. Totuși, existența unui termen de judecată nu înseamnă automat că toate aspectele contestate vor fi soluționate în aceeași zi.

Ce se poate schimba pentru pensionari după decizia CCR

Ședința programată pentru 22 octombrie nu garantează pronunțarea unei decizii definitive în aceeași zi. Curtea Constituțională poate amâna pronunțarea sau poate stabili un nou termen pentru continuarea examinării cauzelor.

Dacă judecătorii vor admite anumite excepții de neconstituționalitate, efectele vor depinde de prevederile declarate neconstituționale și de conținutul deciziilor. O asemenea soluție ar putea avea consecințe asupra modului în care sunt aplicate dispozițiile contestate și asupra unor procese aflate pe rolul instanțelor.

În schimb, dacă excepțiile vor fi respinse, prevederile analizate își vor păstra aplicabilitatea în condițiile stabilite de lege.

Pentru pensionari, este important de reținut că simpla examinare a dosarelor de către CCR nu înseamnă majorarea automată a pensiilor și nici recalcularea imediată a tuturor dosarelor. Eventualele efecte vor depinde de soluția pronunțată, de articolele vizate și de situația juridică a fiecărui beneficiar.

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