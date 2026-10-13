 O casă evaluată la peste jumătate de milion de euro, scoasă la vânzare cu o liră. Care este motivul
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O casă evaluată la peste jumătate de milion de euro, scoasă la vânzare cu o liră. Care este motivul

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O locuință spațioasă estimată pe piața imobiliară la peste o jumătate de milion de euro, a fost scoasă la licitație pentru prețul de pornire de doar o liră sterlină, fără un prag minim de adjudecare. 

Casă evaluată la peste jumătate de milion de euro, scoasă la vânzare cu 1 liră
Casă evaluată la peste jumătate de milion de euro, scoasă la vânzare cu 1 liră Foto: BTG Eddisons Property Auctions

Oferta care pare o oportunitate rară ascunde însă un risc major: imobilul este vizat de o interdicție legală strictă de locuire, în urma unui incident geologic sever produs chiar în curtea din spate, potrivit TheSun.  

Vila de 130 de metri pătrați: piscină pierdută într-o prăpastie de 15 metri

Imobilul individual are o suprafață de circa 130 de metri pătrați și a fost achiziționat în urmă cu șase ani de un cuplu. Configurația interioară este una generoasă: la parter dispune de hol, două livinguri, bucătărie și o baie, în timp ce la etaj se regăsesc patru dormitoare — unul matrimonial cu baie proprie — și încă o baie principală.

Valoarea de piață a proprietății a fost calculată la 525.000 de lire sterline (echivalentul a circa 621.250 de euro), însă totul s-a schimbat în februarie 2024. În grădina din spatele casei, chiar pe perimetrul unde se afla o piscină privată, s-a produs o alunecare masivă de pământ. Terenul s-a prăbușit brusc pe o adâncime de aproximativ 15 metri de-a lungul pantei abrupte, distrugând zona de relaxare a curții.

Ordin de evacuare în vigoare, deși structura a rămas stabilă

Proprietatea este situată în St Leonards-on-Sea, o zonă de coastă apreciată din comitatul East Sussex, în sudul Angliei. Deși la interior oferă toate caracteristicile unei case de vis, apropierea de marginea unei faleze abrupte a transformat-o într-o investiție cu grad extrem de risc.

În urma surpării, autoritățile au emis un ordin oficial prin care interzic ocuparea locuinței. Cu toate că terenul din proximitate a beneficiat ulterior de lucrări de stabilizare, iar monitorizările geotehnice nu au indicat deplasări structurale ale zidurilor, casa nu poate fi locuită legal până la ridicarea restricțiilor.

„Proprietatea a fost cumpărată în urmă cu șase ani de un cuplu, însă planurile lor au fost date peste cap de alunecarea de teren din februarie 2024. De atunci, terenul a fost stabilizat, iar clădirea a fost monitorizată fără să arate semne de deplasare structurală. Cu toate acestea, ordinul care interzice ocuparea locuinței rămâne în vigoare. Proprietatea este scoasă la vânzare fără un preț de rezervă, pornind de la o singură liră”, precizează reprezentanții casei de licitații.

Licitația pe 29 octombrie: pariu riscant sau chilipir imobiliar?

Vânzarea este organizată de BTG Eddisons Property Auctions și este programată pentru data de 29 octombrie. Specialiștii consideră că, în ciuda vulnerabilității terenului, vor exista investitori dornici să își asume provocarea inginerească.

„Dacă situația terenului va putea fi rezolvată definitiv, iar lucrările de consolidare și modernizare vor fi finalizate, povestea ar putea avea un final fericit. Un cumpărător ar putea deține o locuință evaluată la peste 500.000 de lire sterline plătind doar o mică fracțiune din această sumă. Orașul St Leonards are legături excelente de transport către Londra și Brighton, așa că ne așteptăm la cumpărători dispuși să își asume riscul”, susține Richard Worrall, licitator și consultant în cadrul BTG Eddisons Property Auctions.

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