Un obiect cu o poveste impresionantă, legat de una dintre cele mai mari tragedii maritime din istorie, a fost adjudecat pentru o sumă considerabilă. Inelul cu diamant care i-a aparținut lui Lucy, Lady Duff Gordon, supraviețuitoare a naufragiului Titanicului, a fost vândut pentru 150.000 de lire sterline (aproximativ 180.000 de euro). Bijuteria, considerată inelul său de logodnă, a ajuns în atenția colecționarilor la o licitație organizată pe 21 noiembrie, în Devizes, Marea Britanie.

Bijuteria care a supraviețuit tragediei Titanicului, vândută cu o sumă uriașă la licitație. Foto: colaj. Facebook

Inelul cu diamant care a scăpat din naufragiul Titanicului. Povestea bijuteriei rare

Cunoscută sub numele de „Inelul Titanic”, bijuteria are o valoare istorică aparte, fiind asociată cu Lucy, Lady Duff Gordon, una dintre pasagerele care au supraviețuit scufundării celebrului pachebot, în noaptea de 14 spre 15 aprilie 1912.

Piesa este considerată inelul de logodnă al acesteia și ar fi singura bijuterie valoroasă care a supraviețuit tragediei și care a rămas legată direct de povestea unui pasager cunoscut al navei.

Raritatea obiectului a fost subliniată și de reprezentanții casei de licitații Henry Aldridge & Son, care au evidențiat interesul deosebit pe care îl prezintă astfel de artefacte pentru colecționari.

„Este extrem de rar ca bijuteriile aparținând unui supraviețuitor al Titanicului să fie scoase la licitație, iar cazurile în care o piesă atât de personală, legată de un pasager atât de renumit, ajunge pe piață sunt aproape nule”, a declarat Andrew Aldridge, reprezentant al casei de licitații Henry Aldridge & Son.

Licitația a avut loc în localitatea Devizes, din comitatul Wiltshire, iar inelul a atras atenția cumpărătorilor interesați de obiecte istorice cu legături directe cu Titanicul.

Lady Duff Gordon și controversa care a izbucnit după scufundarea Titanicului

Lucy, Lady Duff Gordon, se afla la bordul Titanicului alături de soțul său, Sir Cosmo Duff Gordon. Cei doi călătoreau la clasa întâi spre Statele Unite și au reușit să scape din naufragiu urcând în barca de salvare numărul 1.

Supraviețuirea lor a fost însă urmată de un scandal care a atras atenția opiniei publice. Cuplul a fost acuzat că ar fi oferit bani membrilor echipajului bărcii pentru a-i împiedica să se întoarcă în zona naufragiului și să preia alți oameni aflați în pericol.

Ambarcațiunea avea o capacitate de aproximativ 40 de persoane, însă a plecat de lângă Titanic cu numai 12 oameni la bord.

Controversa a devenit și mai puternică după ce, odată ajunși în siguranță la bordul navei RMS Carpathia, Sir Cosmo le-a oferit membrilor echipajului câte un cec de cinci lire sterline. Suma ar echivala astăzi cu aproximativ 500 de lire.

Deși gestul a fost prezentat drept un ajutor financiar pentru marinarii care își pierduseră bunurile în naufragiu, circumstanțele în care au fost oferiți banii au alimentat suspiciunile privind o posibilă mită.

Cât au plătit colecționarii pentru inelul supraviețuitoarei Titanicului

Bijuteria lui Lady Duff Gordon a fost adjudecată pentru 150.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 180.000 de euro. Prețul a depășit estimarea inițială și a confirmat interesul colecționarilor pentru obiectele autentice asociate cu istoria Titanicului.

Inelul a rămas în familia Duff Gordon timp de mai multe generații, fiind transmis inclusiv nepotului lui Lady Duff Gordon, John, al treilea conte de Halsbury.

Evenimentul de licitație a inclus și alte obiecte rare legate de celebrul vas, fiecare având propria poveste.

Un bilet care permitea vizitarea Titanicului în ziua plecării sale din portul Southampton a fost vândut pentru 40.000 de lire sterline, aproximativ 48.000 de euro. Documentul fusese emis pe numele doamnei Dibden și al celor două surori ale sale, care au avut astfel ocazia să vadă nava înainte de plecarea în călătoria sa inaugurală.

Un alt obiect valoros a fost o carte poștală scrisă de Jack Phillips, operatorul principal de telegraf al Titanicului. Aceasta a fost cumpărată pentru 32.000 de lire sterline, aproximativ 39.000 de euro.

Phillips avea doar 25 de ani când s-a produs catastrofa. În timpul scufundării, acesta a transmis mesaje de urgență către alte nave, încercând să obțină ajutor pentru pasagerii și membrii echipajului aflați în pericol.

Astfel, licitația a readus în atenție nu doar obiecte de colecție valoroase, ci și poveștile oamenilor care au trăit una dintre cele mai cunoscute tragedii maritime ale lumii.