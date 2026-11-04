 19 scrisori de dragoste ale lui Brigitte Bardot, scoase la licitație. Cui îi erau adresate
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19 scrisori de dragoste ale lui Brigitte Bardot, scoase la licitație. Cui îi erau adresate

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Casa de licitații Christie’s din Paris a pus în vânzare marți, 3 noiembrie, un lot format din 19 scrisori olografe redactate de Brigitte Bardot între anii 1958 și 1963 și adresate actorului Jacques Charrier, pe care l-a cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei „Babette Goes to War”.

Scrisorile de dragoste ale lui Brigitte Bardot către primul soț, scoase la licitație
Scrisorile de dragoste ale lui Brigitte Bardot către primul soț, scoase la licitație Foto: arhivă

În ciuda notorietății divei și a unei estimări inițiale cuprinse între 100.000 și 150.000 de euro, documentele nu au atras nicio ofertă la strigare și au rămas nevândute, potrivit Rainews.   

Cerneală roz, desene intime și calvarul sarcinii trăit în absența soțului soldat

Corespondența acoperă anii zbuciumați ai mariajului dintre Bardot și Charrier, documentele fiind păstrate timp de decenii chiar de actor, care le-a vândut direct unui colecționar privat. Proprietarul a contactat reprezentanții Christie’s în septembrie 2025, la scurt timp după trecerea în neființă a lui Charrier la vârsta de 88 de ani, pe 3 septembrie 2025, contextul fiind marcat și de dispariția actriței, decedată pe 28 decembrie 2025 la reședința din Saint-Tropez.

Scrise de mână cu cerneală neagră, albastră și roz, unele împodobite cu mici desene naive, epistolele demolează imaginea publică de femeie invincibilă și fatală construită de industria filmului.

Bardot descrie cu sinceritate copleșitoare singurătatea resimțită cât timp partenerul ei își satisfăcea stagiul militar, dar mai ales momentele de spaimă din timpul sarcinii cu unicul său fiu, Nicolas-Jacques.

Pasajele consemnează suferințele fizice, intervențiile și îngrijirile medicale de care a avut nevoie, alături de eforturile disperate de a amenaja căminul pentru nou-născut — o perspectivă profund umană și tandră asupra unei maternități pe care starul avea să o califice decenii mai târziu drept o traumă insuportabilă. Mariajul s-a destrămat în 1963, când actorul a obținut divorțul și custodia exclusivă a copilului, pe fondul presiunii uriașe create de faima soției sale.

Contrast dureros: scrisoarea din 2022 dezvăluită de Le Figaro vorbește despre un „eșec”

Tandrețea scrisorilor din tinerețe contrastează dramatic cu amărăciunea din ultimii ani de viață ai celebrei actrițe. Cotidianul francez Le Figaro a scos la iveală pe 2 noiembrie o altă scrisoare redactată de Bardot pe 17 noiembrie 2022 și adresată lui Bernard d’Ormale, bărbatul care i-a fost alături vreme de aproximativ trei decenii.

Spre deosebire de speranța și devotamentul așternute pe hârtie pentru Charrier, textul trimis lui d’Ormale este dominat de o tristețe profundă, reproșuri și decepție, actrița mergând până la a cataloga conviețuirea lor de o viață drept „un eșec”. Această paralelă subliniază traseul sentimental complicat al unui star mondial care, dincolo de reflectoare, s-a luptat constant cu neîmplinirea și însingurarea.

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