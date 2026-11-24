Alexandru Constantin ne-a vorbit deschis despre schimbările recente din grila Antena Stars, după ce emisiunea „Spynews TV”, pe care o prezenta, alături de Mara Bănică, a fost înlocuită cu noul format „TOC Show”, moderat de Denise Rifai, începând cu 30 noiembrie 2026. Ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Click!, și că le pregătește telespectatorilor noi surprize. Îl vom revedea la pupitrul știrilor sau va alege să rămână în zona de divertisment? Într-un recent podcast, el a vorbit și despre lupta din trecut cu depresia, având nevoie, la acea vreme, și de ajutor medical de specialitate.

1/4 Denise Rifai revine la Antena Stars cu „TOC Show”. Această schimbare a dus la ieșirea din grila de programe a emisiunii prezentate de Alexandru Constantin și de Mara Bănică Foto: foto: Facebook

Mesaj pentru Denise Rifai, după ce i s-a dat o nouă emisiune la Antena Stars, pe intervalul lor orar: „Îi doresc mult succes!”

Iată și reacția lui Alexandru Constantin, după vestea că emisiunea, pe care o prezenta la Antena Stars, alături de Mara Bănică, nu mai figurează în grila de programe:

„Orice schimbare vine cu emoție, mai ales când închei un proiect în care ai pus mult suflet. Am primit vestea cu recunoștință pentru tot ce a însemnat „Spynews TV Live”: oamenii alături de care am lucrat, serile petrecute în platou și comunitatea care ne-a urmărit. Îi doresc mult succes Denisei în noul proiect”, ne-a declarat el, exclusiv pentru Click!

Denise Rifai revine la Antena Stars: „Puterea aparține femeilor!”

Denise Rifai a oferit câteva detalii despre proiectul TV „TOC Show”, difuzat din 30 noiembrie 2026, de luni până joi, de la ora 21.30, și care o readuce pe micul ecran, la Antena Stars:

„Și am ajuns la cea mai mare provocare profesională de până acum! Planul? De fapt, dorința mea cea mai mare este să construim, împreună, cea mai populară și îndrăgită emisiune dintre toate ale mele: TOC Show!

Am și niște coordonate noi: vom fi din nou în direct, serile, cu o analiză cât mai cool apropo de subiectele pe care noi le apreciem ca Subiectele Momentului, totul într-un format foarte curajos, unde puterea aparține femeilor”, a menționat Denise Rifai, pe Instagram.

Alexandru Constantin: „Rămân în familia Antena 1 și urmează să fac parte dintr-un alt proiect”

Va mai rămâne însă la Antena, după recenta schimbare?

„Da, rămân în familia Antena și urmează să fac parte dintr-un alt proiect, care vine cu o mare surpriză. Deocamdată nu pot dezvălui mai multe, dar de-abia aștept să vorbesc despre el la momentul potrivit. Iar experiența alături de Mara rămâne una importantă pentru mine”.

Întrebat de reporterii Click! dacă va reveni la pupitrul știrilor sau dacă va activa tot în zona de divertisment, el a răspuns:

„Îmi place televiziunea și cred că fiecare experiență nouă vine cu ocazia de a descoperi o altă latură a meseriei. În perioada următoare mă veți vedea într-un proiect nou, dar până la anunțul oficial prefer să păstrez surpriza”.

Alexandru Constantin are propriul podcast, „Super Oameni”: „Este un proiect în care cred foarte mult”

Alexandru Constantin este și gazda unui podcast de succes, intitulat „Super Oameni”. Înregistrează însă și venituri din aceste producții online?

„Super Oameni” este un proiect în care cred foarte mult și care continuă pe YouTube. Un podcast poate avea și o componentă comercială, prin parteneriate sau alte forme de susținere, însă pentru mine rămân importante, înainte de toate, conversația și legătura cu oamenii care îl urmăresc.

Le mulțumesc tuturor celor care mi-au scris și m-au susținut în această perioadă. Mesajele lor mi-au arătat cât de mult contează conexiunea construită”, a mai menționat el, exclusiv pentru Click!

Totul despre lupta, de acum câțiva ani, cu depresia: „Nu știam să pun limite!”

Invitat recent în podcastul „Elite cu Faier”, Alexandru Constantin a vorbit și despre o perioadă mai dificilă din viața lui, de acum câțiva ani, lupta cu depresia. A adus în discuție și experiențele personale, necunoscute publicului. Prezentatorul TV a explicat că perioada dificilă a venit după ani în care nu știa să pună limite:

„Cred că am ajuns într-o stare de burnout, care mai apoi s-a dovedit a fi și o depresie, în urma a foarte multor ani în care eu nu știam să pun limite!”.

„Am intrat și pe o schemă de tratament, recomandată de un psihiatru”

Recunoaște că a avut nevoie și de ajutor medical de specialitate, pentru a putea trece peste acea perioadă delicată:

„Perioada aceea m-a învățat cum să trăiesc viața pe care mi-o doresc, să pun limite și să iau cele mai bune decizii pentru mine. Astăzi sunt un om care gândește pozitiv, vede partea plină a paharului și crede că putem face în viață tot ce ne dorim”, a mai precizat vedeta Antena Stars.