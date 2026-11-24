Celia se bucură din plin de statutul de femeie liberă, după ce a divorțat. Aceasta se bucură din plin de atmosfera sărbătorilor ce s-a instalat deja la munte, acolo unde ninge ca în povești. Artista s-a filmat aproape dezbrăcată și în picioarele goale, din mijlocul ninsorii.

Celia. Foto: Instagram/Tiktok

Doar cât privești filmarea dârdâi de frig! Celia se bucură ca un copil de fulgii de nea de la munte și profită din plin de această vreme, care, în București, lipsește cu desăvârșire. În picioarele goale și într-un halat alb, Celia dansează afară, pe un balcon, acolo unde s-a așternut deja zăpada.

Cum s-a afișat Celia după divorț

Celia a dezvăluit că este primul său weekend la munte și a prins o vreme de toată frumusețea. În videoclipul postat pe rețelele de socializare cântăreața dansează cu tălpile goale și într-un halat alb pe balcon, bucurându-se de ninsoare. Vedeta pare că se bucură de statutul de femeie liberă și de micile plăceri ale vieții.

„Primul weekend la munte și prima ninsoare. Nu-s eu norocoasă??? Primul dans cu tălpile goale în zăpadă pentru anul acesta”, a scris artista în descrierea videoclipului postat pe TikTok.

Aceasta nu s-a oprit aici. Celia s-a mai postat încă de două ori de afară, de data aceasta mai îmbrăcată, în timp ce se bucura de ninsoare. „Nu a fost niciodată noroc, a fost mereu Dumnezeu!”, a mai scris artista într-un videoclip.

Celia, singură după 13 ani de căsnicie

În urmă cu doar câteva luni, Celia a recunoscut că trece printr-o perioadă extrem de dificilă din cauza divorțului ei de Ardeli Ancuța. Deși au încercat să-și mai dea o șansă de dragul celor doi copii pe care îi au împreună, n-au ajuns la un punct comun și au decis că e mai bine să meargă pe drumuri separate.

Artista a mărturisit că este foarte dificilă viața de după divorț, deoarece viața se schimbă complet. Cu toate acestea, ea și-a pus toată nădejdea în Dumnezeu și speră că ceea ce o va putea pune pe picioare va fi credința.

„Eu în momentul de față, într-adevăr, sunt într-o perioadă destul de dificilă a vieții mele, dar sunt foarte ancorată în Dumnezeu. Am lăsat tot greul în mâinile Lui și nu îmi mai fac probleme. E o schimbare în faptul că m-am despărțit de soțul meu, faptul că am luat-o de la capăt, sunt mai multe lucruri care m-au dat de toți pereții, dar toți trecem prin asta.

Nu sunt nici prima, nu sunt nici ultima, am încredere că Dumnezeu e alături de mine orice ar fi de acum încolo, așa că mergem înainte”, a declarat Celia la Antena Stars, în luna august.

Cum s-au simțit copiii după vestea divorțului

Cântăreața nu s-a ferit să vorbească de cei copii, Angelo Ioan și Sara-Maria. Celia a recunoscut că despărțirea îi afectează și pe cei mici.

„Băiatul meu face 13 ani, iar fetița are 4 ani. E o etapă frumoasă. El acum e mai pe val, s-a întâmplat să fie și bulversantă despărțirea noastră probabil pentru ambii copii, dar mergem înainte. Exact cum spuneam, toți suntem mișcați de vânt în dreapta și stânga, important e să ne menținem pozitivi, cu credință în Dumnezeu, și să mergem înainte”, a explicat artista.

Cum s-a ajuns la separare după 13 ani de căsnicie

Invitată într-un podcast, Celia a vorbit deschis și despre cum a ajuns în acest punct al vieții. Cântăreața a povestit că și-a dorit să fie soția perfectă, dar, pe parcurs, a ajuns să se piardă pe sine

„Mi-am dorit atât de mult să fiu cea mai bună ca soție, încât m-am pierdut pe mine. Mi-am dorit mult să fie bine. Mi-am dorit toată viața o iubire până la sfârșit, dar ceva nu a fost ok. Am încercat să mă schimb pe mine, dar atunci când nu ești tu, nimic nu se leagă.

Cel mai frumos în viață este să fii iubit pentru ceea ce ești, nu să faci eforturi zi de zi. Am făcut eforturi până când nu am mai făcut. Nu cred că există familie fără greutăți. Toți acești ani am încercat să fiu de casă. (…) Am început să mă sting și ca femeie”, a spus Celia în podcastul Dr. Love.

Mai mult decât atât, un alt factor care a dus la sfârșitul poveștii ei de iubire a fost și gelozia soțului ei. Cei doi nu mai locuiau împreună, însă încercau să păstreze o relație bună de dragul copiilor.

„Da, este un bărbat gelos, dar eu l-am protejat cât am putut eu. Eu am protejat tot. Mi-am dorit să fie bine, să fie relaxat, dar mi-aș fi dorit să își depășească și el fricile, să își învețe lecțiile. Undeva noi ne-am pierdut.

Recunosc că încă îmi doresc să ne regăsim. Eu o să îl iubesc până la final, pentru că este tatăl copiilor mei și omul pe care l-am ales pentru o viață. Noi trebuie să fim bine amândoi. Să reușim să ne regăsim de fiecare dată când suntem căzuți”, a declarat Celia.