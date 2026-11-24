Momente dificile pentru Anca Serea, care a fost nevoită să meargă de urgență la spital cu fiul său cel mic, Moise. Vedeta a împărtășit vestea cu urmăritorii săi din mediul online.

Anca Serea a ajuns la urgență cu fiul ei Foto: Arhivă Click!

Ce probleme are fiul Ancăi Serea

Cunoscută pentru apropierea pe care o are față de copiii săi și pentru faptul că își ține constant comunitatea la curent cu întâmplările din viața de familie, Anca Serea a publicat un mesaj care i-a îngrijorat imediat pe urmăritori.

În postarea distribuită pe Instagram, vedeta a dezvăluit că a plecat în grabă către o unitate medicală după ce starea lui Moise s-a agravat. Acesta apare purtând o mască de oxigen, semn că avea nevoie de îngrijiri medicale.

Foto: instagram

„Nu știu cum ați început voi dimineața, dar eu am plecat de urgență cu Moise la spital, că nu mai poate să respire! Ce o fi asta? 1:10 pe drum...”, le-a transmis aceasta urmăritorilor săi.

Deocamdată, vedeta nu a oferit alte detalii despre diagnosticul primit de băiat sau despre starea sa de sănătate, însă urmăritorii așteaptă vești despre evoluția acestuia.

Foto: instagram

Anca Serea nu exclude posibilitatea de a deveni din nou mamă

În ciuda provocărilor de zi cu zi pe care le implică o familie numeroasă, Anca Serea a mărturisit recent că nu a renunțat complet la ideea de a mai avea un copil.

Vedeta a declarat că îi este dor de perioada în care avea un bebeluș în casă și că încă își păstrează această dorință, chiar dacă nu știe dacă se va mai îndeplini vreodată.

„De-abia aștept să fiu bunică, că mămică nu știu ce să zic. Dacă Dumnezeu îmi trimite încă un copil, bineînțeles că l-aș primi cu drag. Încă îmi doresc un bebeluș în viața noastră și poate tocmai de aceea ne-am luat și un cățeluș”, a declarat vedeta într-un interviu recent, citată de Spynews.

Până atunci însă, întreaga atenție a Ancăi Serea este îndreptată către starea de sănătate a lui Moise, iar fanii speră ca micuțul să se recupereze cât mai repede.