Chiar dacă a fost condamnat la 10 ani și șase luni de închisoare pentru viol, actorul și comediantul britanic Russell Brand, în vârstă de 51 de ani, continuă să genereze venituri uriașe din spatele gratiilor.

Venituri impresionante pentru Russell Brand, în ciuda detenției Foto: 2026 Getty Images

Brand se află din nou în centrul controverselor după ce a transmis un mesaj audio prin intermediul soției sale, Laura, pe canalul lor de YouTube, gest criticat dur și pentru care guvernul britanic a cerut fără succes eliminarea clipului.

Cum continuă Russell Brand să încaseze milioane din închisoare

Potrivit documentelor financiare ale companiei sale de producție, Pablo Diablo’s Legitimate Business Firm Limited, Russell Brand a obținut în medie aproximativ 2 milioane de lire sterline pe an în ultimii cinci ani, iar la finalul anului 2025 firma deținea active în valoare de 3,3 milioane de lire sterline, moment în care au fost publicate planurile de închidere a acesteia.

Avocatul specializat în drept penal Marcus Johnstone, director general al PCD Solicitors, a explicat pentru Metro că legislația britanică nu le interzice deținuților să obțină venituri din afaceri deținute înainte de încarcerare sau din drepturi de autor, însă există o limită strictă: „Ceea ce deținuții nu pot face este orice activitate care poate fi percepută drept profit obținut de pe urma infracțiunii lor, lucru care se poate extinde până la scrierea de cărți sau acordarea de interviuri despre faptele lor, dacă acestea generează profit”.

Specialistul a subliniat că Russell Brand pare să fi fost bine sfătuit înainte de condamnare, lichidând anumite firme sau transferând controlul afacerilor către alte persoane, astfel încât veniturile vor continua să ajungă la familia sa, chiar dacă se vor diminua în timp.

Sursele de venit ale lui Russell Brand

Deși a fost exclus din programul de monetizare YouTube în 2023 și conturile sale de Instagram și Facebook au fost dezactivate de Meta după condamnare, sursele de venit ale lui Brand rămân diverse: