Suma uriașă pe care Russell Brand ar continua să o câștige chiar din spatele gratiilor. Cum reușește actorul să obțină un asemenea venit
Chiar dacă a fost condamnat la 10 ani și șase luni de închisoare pentru viol, actorul și comediantul britanic Russell Brand, în vârstă de 51 de ani, continuă să genereze venituri uriașe din spatele gratiilor.
Brand se află din nou în centrul controverselor după ce a transmis un mesaj audio prin intermediul soției sale, Laura, pe canalul lor de YouTube, gest criticat dur și pentru care guvernul britanic a cerut fără succes eliminarea clipului.
Cum continuă Russell Brand să încaseze milioane din închisoare
Potrivit documentelor financiare ale companiei sale de producție, Pablo Diablo’s Legitimate Business Firm Limited, Russell Brand a obținut în medie aproximativ 2 milioane de lire sterline pe an în ultimii cinci ani, iar la finalul anului 2025 firma deținea active în valoare de 3,3 milioane de lire sterline, moment în care au fost publicate planurile de închidere a acesteia.
Avocatul specializat în drept penal Marcus Johnstone, director general al PCD Solicitors, a explicat pentru Metro că legislația britanică nu le interzice deținuților să obțină venituri din afaceri deținute înainte de încarcerare sau din drepturi de autor, însă există o limită strictă: „Ceea ce deținuții nu pot face este orice activitate care poate fi percepută drept profit obținut de pe urma infracțiunii lor, lucru care se poate extinde până la scrierea de cărți sau acordarea de interviuri despre faptele lor, dacă acestea generează profit”.
Specialistul a subliniat că Russell Brand pare să fi fost bine sfătuit înainte de condamnare, lichidând anumite firme sau transferând controlul afacerilor către alte persoane, astfel încât veniturile vor continua să ajungă la familia sa, chiar dacă se vor diminua în timp.
Sursele de venit ale lui Russell Brand
Deși a fost exclus din programul de monetizare YouTube în 2023 și conturile sale de Instagram și Facebook au fost dezactivate de Meta după condamnare, sursele de venit ale lui Brand rămân diverse:
- Platformele Rumble și Locals: Cu 2,2 milioane de urmăritori pe Rumble și peste 140.000 pe Locals, unde oferă abonamente lunare sau anuale și conținut premium, Brand încasează aproximativ 6.684 de dolari (5.000 de lire sterline) pe lună doar din vizualizări (la o medie de 1,11 milioane de spectatori), la care se adaugă veniturile din publicitate, potrivit Daily Mail.
- Magazinul online Reborn și produsele „Free Russell”: Site-ul său de wellness din SUA (țară în care s-a mutat în Florida la finalul anului 2024) vinde suplimente, cafea cu ciuperci, albastru de metilen, dar și șepci și tricouri de circa 30 de lire cu mesajul „Free Russell”, prezentate drept o campanie de strângere de fonduri. Avocatul Marcus Johnstone avertizează însă că autoritățile ar putea considera vânzarea acestor produse drept profit obținut de pe urma infracțiunilor, caz în care statul poate confisca încasările.
- Drepturi de autor din muzică: Actorul are încă 42.700 de ascultători lunari pe Spotify, unde unele melodii depășesc 10 milioane de redări (platforma plătind în medie între 0,002 și 0,004 lire sterline per redare).
- Tranzacții imobiliare înainte de proces: În timp ce valoarea companiei sale a crescut de la 2 milioane de lire în 2020 la 12 milioane de lire în 2024, Brand și-a pus averea la adăpost înaintea procesului: în aprilie 2026 a vândut pub-ul istoric The Crown Inn din Oxfordshire către John Bloomer pentru 975.000 de lire (după ce îl cumpărase cu 850.000 de lire în decembrie 2021), iar pe 15 septembrie a transferat proprietatea casei sale de la țară, evaluată la 5 milioane de lire sterline, pe numele soției sale, Laura, cu care este căsătorit din 2017 și are trei copii.