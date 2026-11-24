Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii Insula Iubirii, a vorbit fără menajamente despre provocările pe care le întâmpină în timpul filmărilor reality show-ului de la Antena 1. Deși telespectatorii îl văd mereu calm și stăpân pe situație, în culisele emisiunii lucrurile nu sunt întotdeauna atât de simple.

Radu Vâlcan, mărturisiri neașteptate din culisele Insula Iubirii Foto: click.ro

Vedeta a recunoscut că există momente tensionate în relația cu participanții și că, uneori, dorul de casă îl copleșește până la lacrimi. Iată ce a povestit despre experiența din Thailanda!

Radu Vâlcan, discuții în contradictoriu cu participanții de la Insula Iubirii

Prezentatorul a recunoscut că, pe parcursul filmărilor, există situații în care el și concurenții nu au aceleași opinii și ajung să poarte discuții în contradictoriu. Chiar dacă fiecare participant are propria perspectivă asupra lucrurilor care se întâmplă în emisiune, Radu Vâlcan încearcă să își păstreze calmul și să își respecte rolul de prezentator.

Mai mult, acesta a dezvăluit că mulți dintre concurenți așteaptă de la el un sfat sau o perspectivă diferită asupra experiențelor prin care trec. În special la Ceremonia Focului, participanții își doresc să plece cu anumite lucruri la care să reflecteze și care să îi ajute să își clarifice situația sentimentală.

„Mai există discuții acolo, între mine și concurenți, evident, chiar și contradictorii. Pentru că avem păreri diferite, doar că, cumva, eu trebuie să-mi mențin calmul și poziția în care sunt acolo.

Ei așteaptă de la mine niște… nu neapărat confirmări, dar așteaptă să vin cu un plus pentru ei să plece cel puțin de la Bonfire, de la Ceremonia Focului, să plece cumva altfel de acolo. Să se ducă la ei în vilă, să reflecteze la ce le zic și să ia aminte și știu ei mai departe ce au de făcut”, a mărturisit Radu Vâlcan, potrivit WOWbiz.ro.

Radu Vâlcan, copleșit de dorul de Adela Popescu și de copii: „Încep să plâng de dor”

Dincolo de tensiunile și responsabilitățile pe care le presupune rolul său în emisiune, prezentatorul se confruntă și cu momente dificile din punct de vedere emoțional. Filmările din Thailanda presupun o perioadă îndelungată petrecută departe de casă, iar dorul de familie devine uneori greu de suportat.

Radu Vâlcan a recunoscut că sunt momente în care oboseala și dorul se acumulează, iar atunci simte nevoia să se retragă și să vorbească la telefon cu soția sa, Adela Popescu. Prezentatorul a povestit că, în timpul acestor conversații, nu își poate stăpâni emoțiile și ajunge să plângă de dorul soției și al copiilor.

„Să știi că nu de puține ori m-a năpădit și pe mine dorul de casă și mă retrag de acolo, ok, și pe fondul oboselii și așa mai departe… Și mă duc în casă și vorbesc la telefon cu Adela și încep să plâng de dor. De ea, de copii, de familie, pentru că… să înțeleagă și cei care participă acolo, că nu sunt singuri în situația asta”, a mai spus Radu Vâlcan.