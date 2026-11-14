 „Vrei să știe și lumea?” Nicole Cherry, declarație neașteptată despre Radu Vâlcan! I-a recunoscut și Adelei Popescu
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„Vrei să știe și lumea?” Nicole Cherry, declarație neașteptată despre Radu Vâlcan! I-a recunoscut și Adelei Popescu

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Nicole Cherry a fost invitata lui Cătălin Măruță în emisiunea „Sosurile Picante”, unde a răspuns mai multor întrebări și a făcut dezvăluiri neașteptate. Artista nu s-a ferit să spună cine este, în opinia sa, cel mai sexy bărbat din România, iar răspunsul ei a fost Radu Vâlcan, soțul Adelei Popescu.

Radu Vâlcan și Nicole Cherry.
Radu Vâlcan și Nicole Cherry. Foto: YouTube

Nicole Cherry: „L-ai văzut cum este la „Insula”? Băi, e impecabil omul!”

Momentul a fost unul amuzant, mai ales că Nicole Cherry a recunoscut că i-a împărtășit această părere și soției prezentatorului. Mai mult, cântăreața a explicat că îl urmărește uneori pe Radu Vâlcan în emisiunea „Insula Iubirii”, deși a mărturisit că întâlnirile organizate la ea acasă pentru a urmări show-ul au și alte motive. Cătălin Măruță a intrat în jocul artistei și a glumit pe seama aprecierilor făcute la adresa soțului Adelei Popescu.

Nicole Cherry: Știu cine. Radu Vâlcan.

Cătălin Măruță: Serios?

Nicole Cherry: Păi da, chiar e! Pot să-i spun imediat Adelei. Da, și ea știe asta, adică...

Cătălin Măruță: Și vrei să știe și lumea?

Nicole Cherry: Da, ce e? Ce e? Chiar e.

Cătălin Măruță: Citim?

Nicole Cherry: Da, da.

Cătălin Măruță: Care este cea mai sexy vedetă masculină din România?

Nicole Cherry: Radu Vâlcan. Serios! L-ai văzut cum este la „Insula”? Băi, e impecabil omul! Serios!

Cătălin Măruță: Adică tu te uiți la „Insula” să-l vezi și pe Radu?

Nicole Cherry: Nu, fii atent! Deci, la mine acasă se întâlnesc oamenii ca să se uite la „Insula”. Ăla-i pretextul. Ei fac grătar, vorbesc și așa mai departe. Trei prietene de-ale mele stau pe canapea și se uită la „Insula”, iar eu mai văd și din când în când, știi?

Cătălin Măruță: Adevărul este că Radu a câștigat, de-a lungul timpului, cred că nu știu, cele mai multe premii pentru cel mai sexy star TV. Adela, te iubesc, știi?

Da, bărbatul tău este sexy, ce să facem? Nu e nimic rău în asta.

Ce artiste a inclus Nicole Cherry în topul celor mai bune cântărețe din România

Tot în cadrul emisiunii, Nicole Cherry a fost provocată să facă un top trei al celor mai bune artiste din România. Cântăreața le-a ales pe Andra, Maria Tănase și Theo Rose, explicând că fiecare dintre ele reprezintă o generație și are un loc aparte în muzica românească. Alegerea regretatei Maria Tănase nu a fost întâmplătoare, mai ales că artista pregătește un moment dedicat acesteia și pe scena Sălii Palatului.

Nicole Cherry: Deci, bine, spun așa: Andra, Maria Tănase și Theo Rose.

Cătălin Măruță: Întrebarea era: Fă un top trei al celor mai bune artiste din România. Și tu te gândeai să alegi artiste care sunt fie în viață, fie care nu mai sunt. Exact.

Nicole Cherry: Și am ales și în funcție de... Știi, Andra reprezintă o categorie, o generație, Maria la fel. Andra are în continuare parte de succes și este apreciată și de copii, iar Theo Rose reprezintă generația nouă.

Cătălin Măruță: Și pe Maria Tănase ai ales-o și pentru că asta faci și la Sala Palatului?

Nicole Cherry: Era, cum să zic eu, normal să o aleg.

Cătălin Măruță: Când ai ascultat-o prima dată pe Maria Tănase?

Nicole Cherry: Vai! Păi, cred că de când îmi punea bunica mea muzică. Nu știu câți ani aveam. Oricum, muzică se ascultă în casă dintotdeauna.

Cătălin Măruță: Ai tăi se uitau la „Tezaur folcloric”?

Nicole Cherry: Se uitau. Pe lângă asta, eu blocam televizorul pe Atomic. După ce am descoperit muzica și am mai crescut, lucrurile s-au dezvoltat.

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