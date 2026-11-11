Adela Popescu a recunoscut cine este romanticul familiei. Ce gesturi face Radu Vâlcan pentru ea și cum o surprinde în momentele aglomerate

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Deși au împreună trei copii și au parte de programe profesionale aglomerate, cei doi reușesc să își păstreze apropierea și să găsească timp pentru familie. Actrița a vorbit despre romantismul din căsnicia lor și a recunoscut că soțul său este cel care știe cel mai bine să o surprindă prin mesaje emoționante.

Adela Popescu recunoaște că Radu Vâlcan e mai romantic decât ea Foto: Instagram

Cu ocazia aniversării celor 11 ani de căsnicie, Radu Vâlcan i-a transmis soției sale un mesaj tandru, în stilul caracteristic. Întrebată cum se manifestă romantismul într-o relație de lungă durată și cât de mult contează umorul în momentele dificile, Adela Popescu a dezvăluit că partenerul ei este mult mai romantic decât ea.

„Radu, atunci când l-am cunoscut, îmi părea un tip foarte introvertit și mai degrabă timid. Dar s-a dovedit că el este mult mai romantic decât mine. Eu sunt mai practică, mai concretă, pe principiul: hai să facem, hai să dregem! El își ia timpul să spună lucrurile frumoase, să le așeze frumos în pagină. Deci da, cele mai frumoase mesaje, și nu numai publice, chiar și private, el mi le transmite și mereu o face la momentul potrivit.

De exemplu, în perioada aceasta mai aglomerată, când s-au lansat și serialul „Fără Urmă, și filmul lui Tudor Giurgiu, „3 zile în septembrie, mi-a dat un mesaj așa frumos de încurajare, în care mi-a spus cât de mândru e de mine și ce lucruri grozave fac, încât m-a super emoționat”, a povestit actrița pentru Viva.

Cum își petrec timpul împreună, în ciuda programului aglomerat

Cei doi au împreună trei copii, iar responsabilitățile de părinți și proiectele profesionale le ocupă o mare parte din timp. Cu toate acestea, Adela spune că ea și Radu reușesc să fie împreună foarte mult și să își dedice serile și weekendurile familiei.

Întrebată când a fost ultima dată când soțul ei a scos-o în oraș sau într-o escapadă romantică, actrița a dezvăluit că au petrecut deja câteva zile doar în doi, în această vară, la Mykonos.

„Noi petrecem foarte mult timp împreună. Inclusiv în perioada aceasta mai încărcată, serile, dacă nu sunt la filmări, după ora 16 ne dedicăm timpul exclusiv copiilor, stăm cu ei, facem activități împreună, weekendurile sunt doar împreună.

Nu m-am mai întâlnit cu fetele de foarte mult timp, tocmai ca să compensăm lipsa asta de timp petrecut amândoi. Posibil ca în curând să urmeze un city break, dar nu știu dacă o să-l facem în doi sau dacă va fi și cu copiii. În schimb, am petrecut vara asta patru zile la Mykonos, doar noi doi, și a fost foarte frumos”, a mărturisit Adela Popescu.