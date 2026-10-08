Adela Popescu a împlinit 40 de ani. Declarația de dragoste făcută de Radu Vâlcan. „O știi deja”

Adela Popescu a împlinit joi, 8 octombrie, 40 de ani. Cu această ocazie, soțul ei, Radu Vâlcan, i-a transmis un mesaj de dragoste pe rețelele de socializare. Chiar dacă și-a celebrat ziua de naștere mai devreme, din cauza programului său încărcat, actrița are parte în continuare de cele mai frumoase urări de la cei dragi.

Adela Popescu și Radu Vâlcan. Foto: Instagram

Radu Vâlcan a marcat ziua soției sale cu o postare pe Instagram. Acesta a atașat o fotografie în care o sărută pasional pe Adela Popescu. De asemenea, el se gândește la o surpriză cu această ocazie, însă planurile au rămas în aer din cauza timpului limitat de care dispune actrița.

Radu Vâlcan, mesaj plin de iubire cu ocazia aniversării Adelei Popescu

Adela Popescu a împlinit frumoasa vârstă de 40 de ani, iar soțul ei, Radu Vâlcan, nu ratează nicio ocazie în care își poate exprima public iubirea față de ea. Prezentatorul TV i-a scris un mesaj emoționant și a atașat o fotografie în care o sărută pasonal.

„La mulți ani, iubirea mea! Nu-ți voi spune cât de mult te iubesc. O știi deja. Doar atât: să rămâi o inspirație, să ne hrănești în continuare cu râsul tău și să ne fii mereu un exemplu prin altruismul tău! Te iubesc!”, a scris Radu Vâlcan pe Instagram.

Petrecerea de ziua ei a avut loc cu câteva zile mai devreme. La eveniment au participat mai mulți apropiați, printre care și colegii din filmul „3 zile în septembrie”, dar și actori și membri ai echipei serialului „Fără Urmă”, producția la care Adela lucrează în această perioadă. Pe listă s-au numărat și Cabral, Gina Pistol și pavel Bartoș.

Cum se simte Adela Popescu la 40 de ani

Adela Popescu a publicat imagini de la petrecerea ei. Actrița susține că viața se simte diferit la vârsta de 40 de ani, în contextul în care a adunat multe lecții de-a lungule experiențelor. În același timp, se declară mulțumită de femeia care a devenit. Nu are regrete și nici nu o supără vârsta.

„Altfel dansezi, te simți, știi cine ești, ce vrei, ce îți place, ce nu îți place, de cine nu îți place. De ce nu îți place. Ce ar trebui să facă/ faci să îți placă. Peste trei zile împlinesc 40 de ani. Pe mine mă lasă rece. Pe părinții mei și pe frații mei, însă, nu. Sunt șocați. Doar din reacția lor mă prind că s-au adunat ceva ani. Nu simt nicio teamă, nostalgie, ceva diferit. Poate și pentru că sunt destul de împăcată de cum am ales până acum. De cum am făcut eu lucrurile în ritmul meu. Poate de-asta”, a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.