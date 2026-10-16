Cine pune la punct pe cine în familia Adelei Popescu? Radu Vâlcan a dezvăluit cine se crede șeful. „Devine vreodată mai ușor?”

Viața de familie a lui Radu Vâlcan și a Adelei Popescu este plină de momente amuzante, provocări și surprize, mai ales de când cei trei băieți ai lor au început să-și contureze tot mai mult personalitățile. Alexandru, Andrei și Adrian au fiecare propriul fel de a fi, iar relația dintre frați le oferă părinților numeroase motive de zâmbet. Într-un interviu pentru Viva!, prezentatorul de la „Insula Iubirii” a povestit cum se înțeleg cei mici, cine conduce, de fapt, gașca băieților și cât de important este pentru familia lor timpul petrecut împreună, alături de bunici și rude.

Radu Vâlcan, dezvăluiri amuzante despre cei trei băieți ai săi și ai Adelei Popescu Foto: arhiva

Radu Vâlcan, despre cei trei băieți ai săi și ai Adelei Popescu. Cum se schimbă viața de familie de la un an la altul

Pentru Radu Vâlcan și Adela Popescu, creșterea celor trei copii înseamnă o aventură continuă. Pe măsură ce Alexandru, Andrei și Adrian devin tot mai independenți, apar noi întrebări, alte preocupări și situații pe care părinții trebuie să le gestioneze din mers.

Unul dintre momentele dificile pentru familie este perioada în care prezentatorul pleacă în Thailanda pentru filmările emisiunii „Insula Iubirii”. Absența durează mai bine de o lună, iar copiii au început să înțeleagă tot mai bine ce presupune activitatea profesională a tatălui lor.

„Pe măsură ce cresc, le este tot mai clar, normal. Sunt deja mulți ani de când știu că eu dispar o lună și puțin de acasă, în Thailanda, pentru a filma ceva. Odată cu fiecare etapă, devin tot mai conștienți de ceea ce presupun acest filmări și tot mai curioși.

Eu vorbesc cu ei și cât timp sunt acolo, ne folosim de cameră și facem ca timpul să treacă tot mai rapid. În plus, cea care primește întrebări multe, cât timp nu sunt eu acasă, este Adela.”

Chiar dacă distanța reprezintă o provocare, tehnologia îi ajută să păstreze legătura și să rămână implicați în viața de zi cu zi a copiilor. În tot acest timp, Adela Popescu este cea care gestionează numeroasele întrebări și curiozități ale băieților.

Cu cine seamănă Alexandru, Andrei și Adrian? Radu Vâlcan nu se grăbește să dea un verdict

Cei trei băieți ai cuplului au personalități în formare, iar asemănările cu părinții lor pot fi observate diferit de la o perioadă la alta. Radu Vâlcan recunoaște că nu poate spune cu certitudine care dintre copii îi seamănă cel mai mult lui sau Adelei, întrucât fiecare își descoperă propriile preferințe și trăsături.

„Nu mă mai arunc în a face pronosticuri. (râde) Momentan, fiecare își conturează personalitatea, pasiunile și modul de a fi. Așa că astăzi pot spune că unul seamănă mai mult cu mine, iar a doua zi să-mi schimb părerea.

Cel mai important lucru este că sunt copii fericiți, care se bucură de ceea ce trăiesc și care zâmbesc, așa cum ar trebui să o facă la vârsta lor.”

Pentru prezentator, dincolo de asemănările fizice sau de temperament, cel mai important este ca Alexandru, Andrei și Adrian să se bucure de copilărie și să crească într-un mediu în care se simt iubiți și încurajați să fie ei înșiși.

Iar dacă părinții se întreabă uneori ce provocări îi mai așteaptă, răspunsul nu este niciodată unul simplu. Experiența acumulată nu înseamnă neapărat că lucrurile devin mai ușoare, ci doar că fiecare etapă vine cu propriile lecții.

„Devine vreodată mai ușor? Cine știe răspunsul corect la această întrebare să-mi scrie, vă rog! (râde) Eu, momentan, mă avânt și spun doar că este diferit cu fiecare an. Provocările se schimbă, da, ai zis corect, iar eu și Adela descoperim ce vine spre noi. Interesant este faptul că până și cei mici par că au parte de lucruri diferite față de cel mare… așa că le primim pe toate. (râde)”

Cine este „șeful” dintre cei trei băieți ai Adelei Popescu și ai lui Radu Vâlcan

Relația dintre frați este, fără îndoială, una dintre cele mai savuroase părți ale vieții de familie. Cu diferențe de vârstă și personalități distincte, Alexandru, Andrei și Adrian își găsesc propriul echilibru, chiar dacă micile năzbâtii nu lipsesc.

Întrebat cum se înțeleg cei trei și cine are ultimul cuvânt în gașca lor, Radu Vâlcan a oferit un răspuns amuzant, care spune multe despre dinamica familiei.

„Hehe, cred că este clar! Cel mare este șeful și, totodată, cel care îi apără pe frați sau care vrea să le fie aproape, atunci când au nevoie. Cu toate acestea, evident apar și năzbâtii de la toți trei. Glumesc, șeful este cel mai mic, Adrian. Asta doar pentru că el se crede așa, iar ceilalți îi protejeazā această încredere”.

Dincolo de glumele dintre frați, declarația prezentatorului dezvăluie o relație în care fiecare copil își găsește locul. Alexandru pare să aibă instinctul protector al fratelui mai mare, în timp ce Adrian beneficiază de încrederea pe care i-o oferă ceilalți doi. Iar micile năzbâtii fac parte din tabloul unei familii în care energia nu lipsește.

Radu Vâlcan și Adela Popescu, atenți la relația copiilor cu bunicii și rudele

Familia extinsă ocupă un loc important în viața lui Radu Vâlcan și a Adelei Popescu. Cei doi își doresc ca băieții lor să petreacă timp alături de bunici, unchi și mătuși și să se bucure de apropierea care se construiește în jurul întâlnirilor de familie.

Prezentatorul spune că aceste momente sunt printre cele mai frumoase, mai ales atunci când toată lumea se adună la sfârșit de săptămână, într-o atmosferă relaxată.

„Este extrem de important. Noi ne facem mereu vreme să ne vedem cu familia extinsă, fratele meu și soția lui, frații Adelei, părinții. Cred că sunt cele mai frumoase weekenduri, când pregătim un grătar, cei mici se joacă, iar noi stăm la un pahar de vin, la povești. Mă bucur că au ocazia să crească așa și sper să fie o tradiție pe care să o ducă mai departe.

În ceea ce privește răsfățul, nu aș vrea să amintesc pe cineva în mod special. Mă bucur doar că au înțeles că, acasă, mai spunem și nu, atunci când este cazul și avem un argument.”

Pentru cei doi părinți, apropierea de rude înseamnă mai mult decât întâlniri ocazionale. Este o modalitate prin care Alexandru, Andrei și Adrian pot crea amintiri, pot învăța valoarea legăturilor de familie și pot duce mai departe obiceiurile care îi apropie pe cei dragi.

În același timp, Radu Vâlcan subliniază importanța limitelor în educație. Chiar dacă bunicii și rudele contribuie la răsfățul celor mici, copiii trebuie să înțeleagă că există și reguli, iar refuzurile vin atunci când sunt necesare.

Cum arată vacanța ideală pentru Radu Vâlcan și Adela Popescu, alături de cei trei copii

Când vine vorba despre vacanțe, familia Vâlcan-Popescu caută, înainte de toate, libertatea de a petrece timp împreună fără un program rigid. Pentru prezentator, o escapadă reușită nu înseamnă neapărat o listă lungă de obiective turistice, ci posibilitatea de a se relaxa și de a se bucura de lucrurile simple.

„Vacanța ideală este cea în care suntem liberi – liberi să fim noi, să ne plimbăm, să ne relaxăm, să nu ne facem liste de planuri și în care nu stăm toată ziua cu ochiii în ecrane – telefoane sau tablete. Dacă adăugăm și soare, nisip și fructe proaspete, cred că deja am bifat tot.”

Thailanda ocupă un loc aparte în amintirile familiei, iar experiențele trăite acolo au rămas printre cele mai memorabile. Întrebat despre vacanțele spectaculoase și întâmplările neașteptate, Radu Vâlcan a amintit tocmai această destinație.

„Aș încadra în ambele situații, Thailanda, deoarece mereu ne aduce atât stare de bine, cât și multe lucruri pe care nu le putem uita, odată ce plecăm de acolo!”

Pentru o familie cu trei copii, vacanțele pot veni cu numeroase surprize, însă tocmai aceste experiențe ajung adesea să devină cele mai frumoase amintiri. Iar pentru Radu și Adela, timpul petrecut împreună rămâne mai important decât un itinerar perfect.

Ce relație are Radu Vâlcan cu fratele său, Cristi

Dincolo de rolul de soț și tată, Radu Vâlcan este și frate mai mare. Între el și Cristi există o diferență de zece ani, lucru care a influențat felul în care s-a dezvoltat relația lor în copilărie.

Prezentatorul își amintește că diferența de vârstă l-a făcut să adopte mai degrabă o poziție protectoare decât una de rivalitate. Pe măsură ce au crescut, legătura dintre cei doi s-a consolidat și a devenit una bazată pe sprijin și încredere.

„Între mine și Cristi sunt zece ani diferență, iar asta a făcut ca relația noastră din copilărie să fie puțin diferită de cea clasică dintre doi frați apropiați ca vârstă. Când el era copil, eu eram deja într-o altă etapă, așa că nu prea am avut rivalitatea aceea frățească. Mai degrabă am simțit că trebuie să am grijă de el, să-l protejez. Îmi vin în minte multe momente în care el era ăla mic, iar eu fratele mai mare, cu tot ce înseamnă asta: și responsabilitate, și tachinări, și sentimentul că trebuie să fii acolo când are nevoie de tine. Pe măsură ce am crescut, cei zece ani au început să se simtă tot mai puțin. Astăzi suntem doi oameni maturi, fiecare cu viața lui, dar cu o legătură foarte puternică. Știm că putem conta unul pe celălalt fără să fie nevoie să ne-o spunem tot timpul. Iar asta spune tot.”

Experiența din propria familie pare să îi ofere lui Radu Vâlcan o perspectivă aparte asupra relațiilor dintre frați. Astăzi, prezentatorul își vede cei trei băieți construind propriile legături, cu diferențe de personalitate, momente de joacă și mici conflicte, dar și cu sprijinul care poate deveni tot mai important pe măsură ce cresc.

Pentru Radu Vâlcan și Adela Popescu, viața alături de Alexandru, Andrei și Adrian înseamnă un echilibru permanent între provocări, reguli și bucuria de a-i vedea cum se dezvoltă. Iar dacă există un lucru pe care prezentatorul îl prețuiește în mod deosebit, acesta este timpul petrecut împreună și apropierea de familie.