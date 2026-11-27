Goldie Hawn continuă să impresioneze prin energia și forma sa fizică de invidiat, iar la 81 de ani actrița demonstrează că vârsta nu este un obstacol atunci când mișcarea face parte din stilul de viață.

Rutina pe care o respectă Goldie Hawn Foto: Getty

Vedeta de la Hollywood a rămas fidelă exercițiilor fizice și continuă să se antreneze cu regularitate.

Goldie Hawn ridică greutăți de aproape 50 de ani

Recent, într-o apariție în podcastul „Khloé in Wonder Land”, Goldie Hawn a vorbit despre rutina care o ajută să își păstreze forța și mobilitatea chiar și după opt decenii de viață. Actrița a dezvăluit că antrenamentele cu greutăți au reprezentat o constantă în viața sa timp de cinci decenii.

„Ridic greutăți. Fac asta de 50 de ani. Este esențial. Ce face pentru oase este extraordinar, le întărește și contribuie la dezvoltarea masei musculare. Mi-a schimbat complet corpul”, a spus Goldie Hawn.

Vedeta a explicat că a început să se antreneze încă din tinerețe și că exercițiile de forță au avut un efect vizibil asupra fizicului său.

„Aveam umerii foarte lăsați, iar antrenamentele mi-au schimbat corpul”, a mărturisit ea, potrivit Womenshealth.

Exercițiul de 90 de secunde pe care îl face în fiecare zi pentru silueta de invidiat

Pe lângă antrenamentele de forță, actrița execută zilnic o planșă (plank) de 90 de secunde. Exercițiul este considerat unul dintre cele mai eficiente pentru întărirea întregului corp, deoarece solicită simultan mai multe grupe musculare.

Planșa contribuie la dezvoltarea musculaturii abdomenului, spatelui, șoldurilor și umerilor și este adesea recomandată pentru îmbunătățirea stabilității și a posturii.

Specialiștii atrag atenția că durata nu este la fel de importantă precum execuția corectă. Cei care sunt la început ar trebui să se concentreze pe tehnică și să crească treptat timpul petrecut în poziție.

Pilates, o altă componentă importantă a rutinei sale

Goldie Hawn a dezvăluit că practică Pilates de foarte mult timp, disciplina fiind legată și de pregătirea ei de balerină.

„Cred că Pilates este minunat. Am început încă de pe vremea când foarte puțini oameni știau de această metodă. Îmi amintesc prima dată când am urcat pe un aparat reformer. Nu semăna deloc cu cele pe care le vedem astăzi”, a povestit actrița.

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Pilates este apreciat pentru beneficiile asupra mobilității, flexibilității, echilibrului și forței funcționale, elemente considerate esențiale pentru menținerea independenței și a unei bune calități a vieții odată cu înaintarea în vârstă.

De ce recomandă experții antrenamentele de forță

Numeroase studii au arătat că exercițiile de rezistență și forță pot contribui la menținerea sănătății oaselor și a mușchilor, la prevenirea accidentărilor și la îmbunătățirea posturii.

Potrivit cercetărilor recente, femeile care păstrează o forță musculară mai mare au un risc mai redus de mortalitate și se bucură de o îmbătrânire mai sănătoasă.