Nu este ușor să fii mamă, mai ales mamă de cinci copii, așa cum este Laura Cosoi. Este sezonul rece, adică sezonul răcelilor și gripei, iar frumoasa vedetă a fost nevoită să-și apere puii cât mai bine. Aceasta a dezvăluit și cum reușește să le țină departe pe fetițe de boli în această perioadă.

Laura Cosoi și fetițele ei, Rita, Vera, Lara, Aida și Nina. Foto: Instagram

Laura Cosoi se bucură din plin de rolul de mămică. Aceasta are trei fete cu soțul ei, Cosmin Curticăpean: Rita, Vera, Lara, Aida și Nina, care s-a născut în vara acestui an. Aceasta a recunoscut că s-a confruntat de mai multe ori cu problemele care vin la pachet cu sezonul rece.

Ce probleme a avut Laura Cosoi cu fetițele sale, în sezonul rece

Laura Cosoi a declarat că îi este destul de greu, mai ales că primele luni de viață ale micuțelor au coincis cu perioada sezonului rece. Aceasta a declarat că familia a trecut prin episoade de vărsat de vânt și rotavirus.

„Da, perioada rece vine cu tot felul de viruși, sigur că da, sigur că se poate întâmpla și am trecut de cinci ori până acum prin etapa asta. Născând fetițele vara, cam de fiecare dată primele luni de viață au fost fix când începeau virozele, toamna și iarna. Am trecut prin mai multe etape și am avut foarte mare noroc. Am avut chiar și vărsat de vânt, dar și rotavirus în timp ce aveam un bebeluș sau eram însărcinată”, a declarat Laura Cosoi pentru Spynews.ro.

Un episod dificil a fost acela în care Lara a fost diagnosticată cu bronșiolită și RSV, la vârsta de doar patru-cinci luni. Atunci, micuța a avut nevoie de câteva zile de spitalizare. Aceasta și-a amintit și de o perioadă în care familia a avut de a face cu rotavirusul.

„A fost și un episod cu bronșiolită și RSV la Lara, când avea într-adevăr patru-cinci luni, și am stat câteva zile internate în spital. Probabil l-a luat de la surorile mai mari, deși era alăptată, dar a fost un singur episod pe care îl pot menționa cumva clar.

Am mai avut o perioadă cu rotavirus, luat nu știu de unde, care a durat de prin septembrie-octombrie până prin decembrie, a fost destul de lungă, cu schimbat de lenjerie și nopți nedormite. Totuși, nu e nimic de menționat sau de plâns, mai ales când mă gândesc la cei mai greu încercați, la oamenii cu copii cu adevărat cu probleme”, a mai spus Laura Cosoi pentru sursa citată.

Cum își protejează Laura Cosoi fetițele de bolile sezonului

În acest context, Laura Cosoi încearcă să țină lucrurile sub control și să le protejeze pe fetițe. Vedeta consideră că alăptarea este unul dintre cei mai importanți factori care contribuie împotriva îmbolnăvirii. De asemenea, contactul micuței cu surorile mai mari au avut efecte pozitive și i-a întărit imunitatea.

„Pot să cred că alăptatul este cel mai mare aliat, numărul unu, în situația în care mă aflu eu. Se pare că Nina este păzită de această alăptare exclusivă, slavă Domnului că pot să alăptez și asta contează foarte mult.

Cred că laptele este foarte important, iar apoi faptul că ea are surioare mici cu care a intrat în contact din prima zi de viață, fiecare venind și din alte colectivități, pentru că nu au aceeași colectivitate, cred că i-a întărit sistemul imunitar și nu au preluat. Sper să trec și de data asta cu brio peste, nu s-a întâmplat niciodată ca bebelușul să ia ceva foarte rău de la surioare”, a mai spus actrița.

Tot aici, ea spune că nu și-a pus fetițele într-o bulă, departe de toată lumea, ci dimpotrivă. Le-a integrat rapid în colectivitate și nu le-a „înfofolit” prea tare. Ieșirile în aer liber, alimentația sănătoasă și evitarea hainelor prea groase au ajutat la fel de mult.

„Cu cât dai copilul mai repede în colectivitate, cu cât nu-l înfofolești foarte tare, îl scoți afară zilnic chiar dacă sunt minus zece grade, măcar pentru jumătate de oră îl lași să doarmă afară în soare, precum și fructele și legumele, toate astea știu că par teorie, dar nu sunt doar teorie. Aplicate, în cazul nostru am fost feriți, asta e foarte clar. N-am avut până acum episoade foarte urâte pentru bebeluși și copii foarte mici. Sigur că răceli au mai fost, dar nu e un capăt de lume”, a mai adăugat Laura Cosoi.

Cum au reacționat fetițele ei când Nina a venit pe lume

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au devenit părinți pentru a cincea oară în această vară, când s-a născut Nina Elisabeta. Vedeta a mărturisit că fetele ei mai mari au înețels că familia se va mări cu încă un membru, dar a fost ceva mai greu pentru Aida.

„Fiecare a primit-o din locul în care se află acum. Rita are deja o înțelegere a lucrurilor pe care, firesc, Aida nu o poate avea. Cele mari cunosc povestea venirii unui bebeluș, în timp ce pentru Aida schimbarea este mult mai greu de pus în cuvinte.

Aida este mai mămoasă în perioada aceasta și încerc să fiu atentă la nevoia ei de apropiere. Venirea unei surori poate să aducă multă iubire și, în același timp, nevoia de a verifica dacă brațele mamei mai sunt disponibile. Mi se pare important să le fac loc ambelor trăiri”, a povestit Laura Cosoi într-un interviu pentru Viva!