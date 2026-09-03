 Gestul special al Laurei Cosoi pentru fiicele sale: „Un simbol pentru independență”
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FotoGestul special al Laurei Cosoi pentru fiicele sale: „Un simbol pentru independență”

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Laura Cosoi a dezvăluit un obicei de familie pe care îl păstrează cu drag de fiecare dată când familia sa se mărește. Vedeta le oferă surorilor mai mari un cadou simbolic din partea bebelușului care vine acasă, pentru a marca noua formulă a familiei.

Laura Cosoi
Laura Cosoi Foto: Instagram

De această dată, darul primit de surorile mai mari din partea micuței Nina a fost o cheie. Alegerea nu a fost întâmplătoare, ci are o semnificație aparte pentru Laura Cosoi și familia sa.

Cheia, simbolul ales pentru noua etapă

Vedeta a explicat că obiectul face trimitere la ideea „Generației copiilor cu cheia de gât”, dar primește în familia lor o semnificație mai profundă.

Pentru Laura Cosoi, cheia vorbește despre independență, libertate, încredere și viitor. Este, în același timp, un mesaj pe care părinții vor să îl transmită fetelor lor pe măsură ce acestea cresc.

„Ne iubim copiii enorm și ne dorim să fim lângă ele în timp ce cresc, dar poate una dintre cele mai importante forme de iubire este să le pregătim pentru lumea de dincolo de noi”, a transmis Laura Cosoi.

Ce își dorește vedeta pentru copiii săi

Mesajul Laurei Cosoi merge dincolo de simplul cadou. Vedeta spune că își dorește ca fiicele sale să devină femei care să știe cine sunt, să aibă curajul de a-și alege propriul drum și să aibă încredere în forțele lor.

Pentru ea, una dintre cele mai importante responsabilități ale părinților este aceea de a-i ajuta pe copii să devină independenți și să poată face față vieții și atunci când părinții nu vor mai putea fi permanent lângă ei.

„Să știe cine sunt, să aibă curajul să-și aleagă drumul, să fie independente, bune și să aibă încredere că pot deschide singure ușile care le apar în cale”, a mai spus vedeta.

„Cel mai frumos dar”

În mesajul său, Laura Cosoi a vorbit și despre legătura dintre surori. Dincolo de obiectele simbolice pe care le primesc atunci când familia se mărește, vedeta consideră că relația dintre copii este una dintre cele mai importante moșteniri pe care o pot avea.

„Iar faptul că se au una pe cealaltă este poate cel mai frumos dar”, a încheiat Laura Cosoi, însoțindu-și mesajul de simbolul unei chei.

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Foto: Instagram

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