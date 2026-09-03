Cum și-a schimbat Anca Țurcașiu viața în ultimii ani. Dezvăluirea artistei: „M-am întors la mine”

Anca Țurcașiu, una dintre cele mai apreciate actrițe și artiste din România, a vorbit cu sinceritate despre schimbările pe care le-a făcut în ultimii ani și despre felul în care acestea i-au influențat viața.

Anca Țurcașiu. Foto: Instagram

Vedeta spune că a ajuns să privească lucrurile diferit și că, în prezent, se bucură de mai multă liniște și seninătate. Pentru Anca Țurcașiu, schimbarea a pornit de la modul în care a ales să își organizeze viața de zi cu zi și să acorde mai multă atenție propriilor nevoi.

Anca Țurcașiu: „M-am întors la mine. La nevoile mele”

Actrița vorbește astfel despre o perioadă în care a învățat să își pună mai mult pe primul plan sănătatea, echilibrul și relația cu propria persoană. Sportul, alimentația și odihna au devenit parte din rutina sa, însă schimbarea despre care vorbește nu se rezumă doar la stilul de viață.

„Da. Mi-am schimbat viața.

Seninătatea și liniștea pe care le simt azi sunt efectele schimbării mele.

Rutina din fiecare zi pentru sport, alimentație și odihnă...

M-am întors la mine. La nevoile mele.

Am învățat să spun nu atunci când nu vreau ceva.

Am învățat să ascult mai mult și să vorbesc mai puțin.

Am învățat că nu trebuie să mă placă toată lumea.

Am învățat că timpul petrecut cu cei dragi este extrem de valoros.

Am învățat să mă iubesc mai mult și să nu mai emit nimic negativ despre mine.

Și încă mai am multe de învățat...”, a scris vedeta, pe Instagram.

Anca Țurcașiu trăiește o frumoasă poveste de dragoste

Viața Ancăi Țurcașiu a căpătat o nouă perspectivă de când formează un cuplu cu Călin Șerban, bărbatul pe care îl cunoștea de aproximativ două decenii. Cei doi au avut mult timp o relație de prietenie, iar apropierea lor s-a transformat, în cele din urmă, într-o poveste de dragoste.

Invitată la emisiunea „Furnicuțele”, Anca Țurcașiu a rememorat perioada în care ea și Călin Șerban erau doar prieteni și a povestit cum se întâlneau de fiecare dată când artista ajungea la Brașov cu spectacolele sale.

Viața Ancăi Țurcașiu formează un cuplu cu Călin Șerban. Foto: Instagram

„Ne știam de 20 de ani și am rămas în relații de foarte bună prietenie. Astfel încât, el fiind brașovean, de fiecare dată când ajungeam în Brașov cu unul dintre spectacolele mele, îl sunam și îi spuneam: <Călin, vrei să vii la spectacol?>. Și el spunea da, de fiecare dată a venit cu buchete de flori, dar la revedere, la revedere. Apoi, într-un an am fost invitată să cânt undeva la munte și am luat împreună cu niște prieteni de-ai mei o cazare chiar în Piața Sfatului, eu știam că el locuiește chiar în Piața Sfatului, și le-am spus prietenilor mei că, dacă tot stăm câteva zile la Brașov, eu am un prieten foarte bun aici care ar putea să ne plimbe prin Brașov.”