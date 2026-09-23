David Popovici, vacanță departe de agitație. Locul din România care l-a impresionat. „Mă dureau picioarele de nu mai puteam”

David Popovici a împlinit 22 de ani pe 15 septembrie și a ales să marcheze momentul într-un cadru cât se poate de simplu. Campionul român nu a organizat o petrecere fastuoasă și nici nu a ales un eveniment cu mulți invitați. A preferat o cină liniștită, alături de familie și câțiva dintre prietenii săi apropiați.

David Popovici Foto: Instagram

Sportivul a vorbit despre aniversare și a povestit și cum și-a petrecut perioada de vacanță. Deși performanțele sale sportive i-au oferit ocazia să călătorească în numeroase colțuri ale lumii, de această dată David Popovici a ales să rămână în România.

Cum și-a sărbătorit David Popovici ziua de naștere

Pentru David Popovici, aniversarea celor 22 de ani nu a venit cu o petrecere spectaculoasă. Înotătorul a preferat să fie înconjurat de oamenii apropiați și să se bucure de o seară relaxată.

„De ziua mea am petrecut foarte simplu, la o cină cu familia și prietenii mei apropiați. Nu sunt neapărat un fan al evenimentelor extrem de pompoase, chiar dacă e vorba de ziua mea, un eveniment important. O masă bună, cu mâncare bună, alături de oamenii potriviți!”, a declarat David Popovici, citat de gsp.ro.

Sportivul pare să prefere astfel de momente discrete, în care se poate bucura de timpul petrecut alături de cei dragi, fără agitația unei petreceri de amploare.

După perioada competițională, Popovici a profitat de vacanță pentru a descoperi mai multe zone din România. În loc să plece într-o destinație îndepărtată, a ales să exploreze natura și să petreacă timp alături de membrii familiei sale.

Via Transilvanica și satul Șapartoc, printre locurile care l-au cucerit

Una dintre experiențele care i-au rămas cel mai mult în minte a fost o drumeție pe Via Transilvanica. David Popovici a mers pe traseu împreună cu o parte din familia sa și a parcurs într-o singură zi aproximativ 14 kilometri pe jos.

Pentru un sportiv obișnuit cu antrenamentele de înot, distanța parcursă la pas s-a dovedit surprinzător de solicitantă.

„Una din cele mai frumoase activități pe care le-am făcut în vacanța aceasta s-a întâmplat chiar acum câteva zile. Am fost pe Via Transilvanica alături de o parte din familia mea, m-am plimbat mult pe jos. Cred că m-am plimbat într-o zi aproximativ 14 kilometri, iar după mă dureau picioarele de nu mai puteam”, a povestit campionul.

David Popovici a făcut și o comparație cu sportul său. El a mărturisit că, deși 14 kilometri par o distanță considerabilă atunci când sunt parcurși pe jos, în apă ar fi putut înota aceeași distanță într-un timp mai scurt și, paradoxal, cu mai puțină oboseală.

Via Transilvanica se întinde pe aproximativ 1.420 de kilometri, între Mănăstirea Putna și Turnu Severin, traversând 10 județe și peste 400 de comunități. Traseul include și 12 situri aflate în patrimoniul UNESCO.

Un alt loc care l-a impresionat pe Popovici a fost Șapartoc, sat care aparține de comuna Albești, în județul Mureș. Arhitectura tradițională și peisajele din zonă i-au atras atenția sportivului, care le-a recomandat și altora să descopere această destinație.

„Nu sunt neapărat obișnuit cu mersul, dar a fost foarte frumos să merg prin natură, să descopăr România. Prin înot am avut oportunitatea să călătoresc toată lumea, sunt norocos pentru acest lucru, dar în România mai am multe de explorat. Am mers prin niște zone frumoase, culminând cu satul Șapartoc. Căutați-l, e extraordinar, vă recomand să mergeți”, a spus el.

Vacanța nu s-a limitat însă la drumeții. David Popovici a povestit că s-a plimbat și cu bicicleta prin zonele montane, bucurându-se de un tip de activitate diferit de rutina sa obișnuită.

Sportivul vrea să păstreze loc pentru astfel de escapade

Perioada de relaxare i-a oferit lui David Popovici și ocazia să se desprindă temporar de programul strict pe care îl presupune sportul de performanță. Chiar dacă disciplina și rutina sunt esențiale pentru pregătirea sa, campionul spune că are nevoie și de momente în care să iasă din programul obișnuit.

Popovici și-a propus ca, după reluarea perioadelor intense de antrenamente și competiții, să găsească din când în când câteva zile pentru asemenea activități.

„Mi-aș propune măcar să găsesc o zi, două, trei din timpul programului, imediat după ce începe programul intens și agitat pe care îl am, pentru a pleca special în astfel de drumeții. Fie că sunt pe jos, cu bicicleta, cu mașina sau motocicleta”, a explicat sportivul.

Pentru el, astfel de pauze reprezintă o modalitate de a păstra un echilibru între exigențele sportului de performanță și timpul petrecut în afara bazinului.

„Deși rutina și disciplina sunt extrem de importante, unul dintre motivele pentru care reușesc să rămân ancorat în rutină e că îmi permit unele escapade!”, a mai spus David Popovici.