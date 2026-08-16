Iubita lui David Popovici, mesaj emoționant după ce sportivul român a făcut istorie la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest individ”

David Popovici a avut parte de susținere și din partea persoanei iubite după una dintre cele mai importante curse disputate în cadrul Campionatelor Europene. La o zi după ce sportivul român a câștigat proba de 200 de metri liber, Taisia Nițuleasa a publicat în mediul online mai multe imagini realizate chiar în seara în care acesta a urcat din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Tânăra a ales să împărtășească fotografii în care apare alături de campionul român, iar imaginile au fost însoțite de un mesaj de dragoste. Printre fotografiile publicate se află două cadre în care cei doi apar îmbrățișați

„Îmi cer scuze pentru siropoșenie dar îl iubesc prea mult pe acest individ. Am i the luckiest girl or what” - a fost mesajul transmis de tânără care a însoțit postarea.

Taisia Nițuleasa, alături de David Popovici după victoria de la 200 de metri

Mesajul iubitei înotătorului român a venit la scurt timp după succesul acestuia în proba de 200 de metri liber. Fotografiile publicate de Taisia Nițuleasa surprind atmosfera de după competiție și momentul în care cei doi au sărbătorit împreună rezultatul obținut.

Imaginile distribuite online îi prezintă pe cei doi îmbrățișați.

Prezența ei la competițiile importante ale lui David Popovici nu este una neobișnuită. Taisia Nițuleasa l-a susținut de-a lungul timpului din tribune, fiind alături de sportiv în mai multe momente importante ale carierei sale.

De această dată, mesajul public transmis după cursa de 200 de metri liber a venit după o nouă performanță importantă pentru înotătorul român.

Cei doi s-au cunoscut încă din perioada liceului

David Popovici și Taisia Nițuleasa formează un cuplu de aproximativ șase ani. Cei doi s-au cunoscut încă din perioada liceului.

Atât David Popovici, cât și Taisia Nițuleasa au învățat la Colegiul Național „George Coșbuc” din București. Relația lor a continuat și după încheierea studiilor, iar tânăra a rămas una dintre persoanele apropiate sportivului.

De-a lungul timpului, Taisia a fost prezentă la competițiile importante la care a participat David Popovici și l-a susținut în momentele în care acesta a concurat pentru România.