 Cum prepară Carmen Brumă înghețata cu cafea. Rețeta simplă, perfectă pentru zilele călduroase
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Cum prepară Carmen Brumă înghețata cu cafea. Rețeta simplă, perfectă pentru zilele călduroase

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Carmen Brumă a împărtășit cu fanii săi o rețetă rapidă și hrănitoare de înghețată cu cafea, gata în doar 15 minute de pregătire. Proaspătă absolventă a Masterului de Nutriție de la UMF Carol Davila, vedeta propune un desert răcoritor îmbogățit cu pudră proteică sau colagen. 

Carmen Brumă dezvăluie rețeta de înghețată cu cafea/ sursa captură Instagram
Carmen Brumă dezvăluie rețeta de înghețată cu cafea/ sursa captură Instagram

Zilele toride de vară cer deserturi răcoroase, iar Carmen Brumă vine cu o alternativă delicioasă și echilibrată la înghețata clasică din comerț.

Pasionată dintotdeauna de gustul intens al cafelei și de variantele sănătoase ale preparatelor dulci, vedeta a dezvăluit secretele unui desert spectaculos care se prepară fără tehnici complicate de cofetărie și are un conținut caloric redus.

Pasiunea pentru cafea și rețeta gata în doar un sfert de oră

Carmen Brumă nu și-a ascuns niciodată slăbiciunea pentru dulciurile pe bază de cafea, fie că este vorba despre ecleruri fine, ciocolată sau tiramisu. De această dată, vedeta propune o înghețată de casă extrem de cremoasă, ușor de adaptat în funcție de preferințe.

Prepararea durează aproximativ 15 minute, necesitând doar mixarea ingredientelor și congelarea ulterioară a compoziției într-o caserolă.

Ingrediente

Pentru baza de cafea:

  • 6 lingurițe de cafea solubilă
  • 30 g de pudră proteică sau colagen
  • curmale, după gust
  • puțină apă fiartă
  • miere, opțional, dacă vrei un gust mai dulce

Pentru crema de înghețată:

  • 300 g de smântână pentru frișcă
  • lapte condensat, după gust

Mod de preparare

1. Pregătește baza aromată de cafea. Pune în blender cafeaua solubilă, pudra proteică  și curmalele. Adaugă treptat puțină apă fiartă, cât să poți mixa ușor ingredientele. Dacă preferi înghețata mai dulce, poți adăuga și puțină miere.

Mixează toate ingredientele până când obții o pastă fină și omogenă, fără bucăți mari de curmale.

2. Prepară crema. Într-un bol separat, pune 300 g de smântână pentru frișcă bine răcită și mixează până când aceasta devine aerată și capătă consistența unei creme de frișcă.

3. Adaugă laptele condensat. Amestecă ușor, cu mișcări de jos în sus, pentru ca textura să rămână cât mai aerată.

4. Combină cele două compoziții. Toarnă pasta de cafea peste crema obținută și amestecă până când cele două compoziții se omogenizează și obții o cremă uniformă, cu aromă de cafea.

5. Pune înghețata la congelator. Transferă compoziția într-o caserolă cu capac și introdu-o în congelator pentru câteva ore, până când înghețata se întărește și capătă consistența dorită.

  O porție de 100 g are aproximativ 200-250 cal, a explicat vedeta. 

Succes major pe plan academic 

Pasiunea pentru alimentația corectă este susținută de studii temeinice. La vârsta de 49 de ani, după doi ani de studiu intens și 26 de examene promovate, Carmen Brumă a absolvit luna trecută Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară în cadrul prestigioasei Universități de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, obținând inclusiv o bursă de merit.

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