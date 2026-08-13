Dovlecei cu cârnați

Dovleceii fragezi se îmbină cu aroma intensă a cârnaților, într-un preparat ușor de pregătit și plin de savoare.

Ingrediente

2 dovlecei

100 g cârnați

100 ml sos de roșii simplu

80 g brânză cheddar rasă

80 g mozzarella rasă

1 lingură ulei de măsline

sare

piper

câteva frunze de busuioc sau pătrunjel, pentru decor

Mod de preparare

Speli dovleceii și îi tai pe lung, jumătăți. Scoți cu o linguriță miezul, ca să faci un „șanț“ pentru umplutură. Presari sare și lași zucchinii 5 minute cu gura în jos pe un șervet, ca să se scurgă.

Între timp, tai cârnații rondele. Pui sosul de roșii într-un bol, jumătate din cheddar și jumătate din mozzarella. Amesteci bine și condimentezi cu piper.

Umpli dovleceii cu acest amestec, presari deasupra restul de cheddar și mozzarella, apoi adaugi cârnații.

Așezi dovleceii într-o tavă unsă cu ulei și coci în cuptorul preîncălzit 25 de minute, până când brânza e topită și cârnații ușor rumeniți. Servești zucchinii calzi, presărați cu frunze proaspete de busuioc sau pătrunjel.