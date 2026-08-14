 Prăjitură cremoasă cu ricotta și lămâie, fără blat și fără unt
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Prăjitură cremoasă cu ricotta și lămâie, fără blat și fără unt

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Un desert delicios, extrem de aromat și incredibil de rapid cucerește bucătăriile pasionaților de dulciuri de casă. Fără aluat frământat și fără grăsimi adăugate, prăjitura cu ricotta sau urdă se prepară într-un singur bol și este gata de pus la copt în doar 5 minute. 

Prăjitură cremoasă cu ricotta și lămâie, fără blat și fără unt/ sursa captură Facebook
Prăjitură cremoasă cu ricotta și lămâie, fără blat și fără unt/ sursa captură Facebook

Dacă îți dorești un dulce rafinat, dar nu vrei să petreci ore în șir în bucătărie Consânzenele Gătesc vin în ajutor cu această rețetă minunată. 

Ingrediente necesare

4 ouă proaspete

90 g zahăr tos 250 g brânză ricotta (sau urdă dulce)

o lămâie bio (coajă rasă și zeamă)

50 ml lapte

o lingură generoasă de făină (70 g)

Cu o textură catifelată, aromă intensă de citrice și doar o lingură de făină în compoziție, prăjitura cu ricotta reprezintă desertul perfect pentru orice moment al zilei, fiind delicioasă atât caldă, cât și rece, simplă sau acompaniată de dulceața preferată.

Mod de preparare pas cu pas 

Pasul 1: Infuzarea aromelor Într-un bol încăpător, pune zahărul și rade fin coaja de la o lămâie bio netratată. Amestecă bine și presează compoziția ușor cu degetele, astfel încât zahărul să extragă și să absoarbă toate uleiurile esențiale din coaja de citrice.

Pasul 2: Adăugarea ingredientelor cremoase Pune peste zahărul aromat 250 g de ricotta sau urdă și omogenizează ușor cu o spatulă sau un tel.

Pasul 3: Încorporarea restului de ingrediente Adaugă pe rând cele 4 ouă întregi, 50 ml de lapte, zeama stoarsă de la jumătate de lămâie și lingura generoasă de făină (70 g). Amestecă bine până obții o compoziție fină, fluidă și complet omogenă.

Pasul 4: Coacerea Toarnă compoziția într-o tavă rotundă cu diametrul de 26 cm, tapetată cu hârtie de copt. Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180°C și lasă la copt timp de 40 până la 50 de minute, pe funcția de coacere clasică, până când suprafața capătă o crustă rumenă aurie.

Pasul 5: Servirea Scoate prăjitura și las-o puțin la temperat. Este la fel de delicioasă servită călduță sau rece de la frigider, simplă ori decorată cu dulceața ta preferată pe deasupra.

sursa Facebook

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