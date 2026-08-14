Gazpacho de castravete

Răcoritor, ușor și plin de prospețime, gazpacho-ul de castravete este alegerea perfectă pentru zilele călduroase.

Ingrediente

2 castraveți mari

1 avocado mic

1 cățel de usturoi

500 ml apă rece

3-4 frunze mari de busuioc proaspăt

1 lingură ulei de măsline

1 lingură suc de limetă

sare

piper

Mod de preparare

Cureți castraveții de coajă, îi tai bucăți și îi pui în blender împreună cu avocadoul, usturoiul, busuiocul, uleiul și sucul de limetă. Adaugi apa rece și mixezi până obții o supă fină și răcoritoare.

Condimentezi cu sare și piper, după gust. Dai la frigider cel puțin 1 oră pentru ca supa să fie foarte rece.

Pui în boluri, cu câteva frunze de busuioc deasupra și cuburi mici de castravete.