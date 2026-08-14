 Gazpacho de castravete
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Ponturi în bucătărieMâncăruri rapideRețete cu legumeGătește sănătosRețete cu carneRețete de regimFelul principalMese festiveDeserturiRețete
scroll right

Gazpacho de castravete

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Răcoritor, ușor și plin de prospețime, gazpacho-ul de castravete este alegerea perfectă pentru zilele călduroase.

gazpacho de castravete jpg

Ingrediente

2 castraveți mari

1 avocado mic

1 cățel de usturoi

500 ml apă rece

3-4 frunze mari de busuioc proaspăt

1 lingură ulei de măsline

1 lingură suc de limetă

sare

piper

Mod de preparare

Cureți castraveții de coajă, îi tai bucăți și îi pui în blender împreună cu avocadoul, usturoiul, busuiocul, uleiul și sucul de limetă. Adaugi apa rece și mixezi până obții o supă fină și răcoritoare.

Condimentezi cu sare și piper, după gust. Dai la frigider cel puțin 1 oră pentru ca supa să fie foarte rece.

Pui în boluri, cu câteva frunze de busuioc deasupra și cuburi mici de castravete.

Ghid de cumpărături

image png
Laura Cosoi, transformare spectaculoasă la doar două săptămâni după naștere. Ce a ajutat-o să slăbească: „Am ales mărimea XS” Vedete românești
image png
FotoUnde și-a cazat Mihai Trăistariu fratele venit în vizită din Germania: „Azi am ieșit să luăm prânzul” Vedete românești
image
Testul auto care a împărțit internetul. „Să le suspende permisele celor care au greșit!” Care este ordinea corectă de trecere adevarul.ro
image
De ce poartă curierii nepalezi geci și mănuși la 40 de grade. Explicația medicului adevarul.ro

Parteneri

image
Lovitură la FCSB! Gigi Becali a anunțat în direct decizia bombă: „Începe cu Botoșani”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Orașul care s-a îmbogățit cu 43 de milionari peste noapte. Au dat lovitura la loto și au încasat marele premiu observatornews.ro
image
Trei pensionari au fost chemați de acasă pentru a porni grupul 4 de la Rovinari. „Sunt trei tablotari cu 52-54 de ani pe meserie” www.antena3.ro
image
Din nou alertă la Costinești. Un nou fragment de dronă a fost descoperit pe plajă www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ce înălţime are David Popovici, ce greutate are şi cât poartă la picior. Detalii inedite: de ce trezeşte mereu la 4:30 as.ro
image
Ziua Marinei Române 2026. Spectacol pe mare și în aer pe 15 august. Programul complet în Constanța și în țară playtech.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum a făcut transferul lui Garita la FCSB: „Vulturar mi-a zis”. De ce a semnat pe 4 luni și ce salariu are. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Aceste pensii cresc cu 210 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România care se vor bucura de această majorare www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu www.unica.ro
image
Cât curent consumă aparatele lăsate în priză și pe care este bine să le scoți în plină criză energetică din România playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Nicole Kidman vorbește deschis despre divorțul de Keith Urban, dar și că știa „că avea să-și arunce cariera la gunoi” pentru Tom Cruise okmagazine.ro
image
Rănită de Charles, Prințesa Diana s-a refugiat în brațele unui tânăr căpitan: „Îi plăcea felul în care îi venera trupul și-i anticipa dorințele” okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce a fost ucis Sitting Bull, liderul carismatic al indienilor Lakota historia.ro
image
#Antichitate
Odiseea este bântuită de misterioasele „Popoare ale Mării” – dar cine au fost ele, de fapt? historia.ro
dovlecei cu carnati jpg
Dovlecei cu cârnați Rețete cu carne
image png
Prăjitura din doar două ingrediente care se face în 20 de minute. Rețeta simplă pentru un desert pufos și cremos Rețete
pateu de ciuperci jpg
Pateu de ciuperci Rețete cu legume
FotoJet (41) jpg
Lasagna reinterpretată cu pesto, roșii cherry și burrata. Mod de preparare pas cu pas Rețete
tarta cu mure jpg
Tartă cu mure Deserturi
varza coapta cu iaurt jpg
Varză coaptă cu iaurt Rețete
supa greceasca de fasole jpg
Supă grecească de fasole Rețete cu legume
image png
Prăjitură cu mere și scorțișoară. Nu conține ouă și nici lapte. E perfectă pentru zilele de post Rețete
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net