Bonnie Tyler, condusă pe ultimul drum de mii de fani. Momentul care i-a făcut pe toți să plângă

Cântăreața Bonnie Tyler a fost condusă pe ultimul drum, spre casa ei din Mumbles, Țara Galilor. Mii de fani au venit să-i fie alături, în aceste ultime momente. Artista s-a stins din viață la 75 de ani, într-un spital din Portugalia, în urma mai multor complicații medicale.

Când s-a aflat despre tragica veste, omagiile au venit din partea unei mulțimi de prieteni și vedete, inclusiv Catherine Zeta-Jones, Bryan Adams și Rod Stewart. Acum, legendara cântăreață a fost condusă pe ultimul drum de mii de oameni, care au umplut străzile în jurul sicriului ei.

Bonnie Tyler, condusă pe ultimul drum de mii de fani

Deși cariera a purtat-o în întreaga lume, locuitorii orașului galez de coastă au descris-o drept „o fată din Swansea”, o persoană care „nu a uitat niciodată de unde a plecat. Astfel, oamenii au venit să îi aducă un ultim omagiu, de-a lungul străzilor, în timp ce sicriul ei era transportat cu mașina, conform BBC.

Ulterior, lumea a început să cânte cu lacrimi în ochi piesa „Total Eclipse of the Heart”. Sicriul cântăreței a fost învelit în steagul galez, în apropiere fiind pusă și o fotografie cu ea. Fanii au aruncat flori pe dric în timp ce acesta mergea pe Newton Road.

„A fost încântătoare, ca o prietenă pe care ai cunoscut-o de o viață”, a declarat o femeie care a venit la eveniment.

„Am întâlnit-o de câteva ori, la Marks and Spencer și într-un zbor spre Portugalia”, a spus un alt fan prezent.

Sabine Neumann și fiul ei, Enrico, au sosit vineri din Berlin, Germania, pentru a participa la omagiu și la slujba de luni. Enrico a spus că mama lui fusese și ea o fană a lui Tyler, așa că a început să-i asculte muzica în copilărie. De asemeena, cei doi aveau bilete la concertul lui Bonnie Tyler din noiembrie de la Berlin.

„Mama a văzut-o live în toată Germania,dar eu nu am avut niciodată ocazia, motiv pentru care acest eveniment a fost și mai special pentru mine”, a mai spus Enrico, potrivit sursei citate.

Unde va avea loc ceremonia

Ceremoniile dedicate vieții lui Tyler vor continua luni, de la prânz, la Biserica St Mary's din Swansea. Ulterior, se va întoarce în orașul său natal din Neath Port Talbot, urmând să treacă prin localitate în jurul orei 13:20, înaintea unei ceremonii funerare private, la care va participa familia.

Un anunț funerar publicat de William Pressdee Funeralcare în numele familiei lui Tyler spune că artista va fi ținută minte drept „o artistă caldă și generoasă, a cărei muzică a atins generații și continuă să umple ringurile de dans și sălile de karaoke din întreaga lume”.

Ultimele vești despre starea ei de sănătate

Bonnie Tyler a fost ținută zile întregi în comă indusă. Medicii au încercat să-i protejeze organele vitale, însă artista s-a trezit. Ea a ajuns în Portugalia în urma unui stop cardiac suferit într-un moment neașteptat.

Ulterior, pentru a-i face puțină lumină în cazul stării ei de sănătate, purtătorul ei de cuvânt a anunțat că, deși nu mai este în comă, „rămâne în continaure grav bolnavă”. Din nefericire, corpul ei nu a mai avut puterea de a lupta în continuare și a murit pe data de 8 iulie.