Insula spectaculoasă din Canare pe care turiștii o ignoră. Oferă păduri tropicale și plaje cu nisip negru

Când spui Insulele Canare lumea se gândește la Tenerife, Gran Canaria și Fuerteventura, însă există și locații mai puțin aglomerate, dar la fel de spectaculoase, ce merită văzute. Experții în călătorii vin cu recomandări pentru cei care vor să stea puțin mai departe de aglomerație.

Milioane de turiști merg în Insulele Canare an de an. Deși majoritatea merg în cele mai populare locații, există și destinații care merită explorate. Una dintre insule este adesea trecută cu vederea, în ciuda faptului că se mândrește cu propria pădure tropicală, un parc național imens și plaje cu nisip negru.

Insula spectaculoasă mai puțin cunoscută din Canare

Insula Gomera nu este o destinație de vacanță tipică, asta pentru că nu este plină de hoteluri mari, stațiuni all-inclusive și promenade aglomerate. Ea este potrivită pentru cei care vor să se bucure de frumusețea Insulelor Canare într-un ritm mai lent, departe de aglomerație, potrivit Express.

Locația este caracterizată de peisaje vulcanice, văi verzi întinse și plaje cu nisip negru uluitoare, fiind o destinație pentru exploratorii neînfricați a căror idee de vacanță implică plimbări pitorești, restaurante autentice și o viață de noapte mult mai relaxată. Mai mult decât atât, Gomera a fost desemnată Rezervație a Biosferei UNESCO.

Ce poți face în Gomera

Printre atracții se numără Parcul Național Garajonay, cu peisajele sale verzi dense, și pădurea Laurisilva, asemănătoare pădurii tropicale. Având o vechime de peste 66 de milioane de ani, veți găsi o mulțime de creaturi și plante fascinante, inclusiv șopârlele gigantice emblematice ale insulei La Gomera, care pot fi observate plimbându-se pe insulă. Nu doar pe uscat fauna este impresionantă. La Gomera se mândrește cu o gamă uimitoare de viață marină, inclusiv delfini, balene, pești-papagal și chiar țestoase.

Nu vă așteptați, însă la plaje cu nisip auriu, pline de cluburi. Această destinație oferă golfuri liniștite, nisip negru și ape limpezi. Puțin mai multă agitație veți descoperi la plaja San Sebastián și Playa del Inglés.

Cum se ajunge acolo

La fel ca restul Insulelor Canare, La Gomera se mândrește cu o vreme blândă pe tot parcursul anului, deși poate fi mai răcoroasă decât celelalte insule în timpul lunilor de iarnă.

Ce trebuie să știe turiștii e că nu există zbor direct până acolo. Una dintre cele mai simple variante pentru a ajunge în La Gomera este călătoria până în Tenerife, urmată de traversarea cu feribotul. De asemenea, frumul până la insulă durează mai puțin de o oră.