 Vacanța de vară se mută în toamnă. Cât costă un concediu în septembrie
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Vacanța de vară se mută în toamnă. Cât costă un concediu în septembrie

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Vara nu mai este singura perioadă în care românii își fac bagajele pentru concediu. Tot mai mulți turiști preferă să lase vacanța pentru septembrie și chiar octombrie, când temperaturile sunt mai ușor de suportat, stațiunile sunt mai liniștite, iar prețurile la cazare pot fi mai mici decât în vârful sezonului. Pentru multe familii, vacanța în extrasezon a devenit o variantă prin care pot economisi bani fără să renunțe la câteva zile de relaxare la mare sau la munte.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Mai puțină aglomerație și cazare mai ieftină

Pentru tot mai mulți români, concediul nu mai înseamnă neapărat lunile iulie și august. Septembrie începe să fie văzută ca o alternativă mai liniștită și mai accesibilă, mai ales de cei care nu au copii de vârstă școlară sau care își pot lua liber în afara perioadelor aglomerate. Unul dintre principalele motive este vremea: după zilele de caniculă din mijlocul verii, temperaturile de început de toamnă sunt, în general, mai confortabile pentru plimbări, excursii și stat pe plajă.

La fel de important este și prețul. După încheierea perioadei de vârf, proprietarii de hoteluri și pensiuni reduc în multe cazuri tarifele pentru a atrage turiști. În plus, oamenii scapă de aglomerația din iulie și august, când stațiunile sunt pline, traficul este mai greu, iar o simplă ieșire la restaurant sau pe plajă poate însemna timp pierdut. Așa se face că pentru o parte dintre turiști concediul de toamnă devine o alegere calculată: mai puțină căldură, mai puțină aglomerație și, în funcție de destinație și cazare, un buget mai mic.

Cât costă o vacanță la mare în septembrie 

Pe litoralul românesc, prețurile scad vizibil după încheierea sezonului de vârf, iar septembrie poate fi o variantă mai ieftină pentru cei care își pot amâna concediul. În Mamaia, pentru începutul lunii septembrie, sunt disponibile, în funcție de hotel și serviciile incluse, camere pentru două persoane la aproximativ 370-500 de lei pe noapte, iar la unele unități tarifele pot trece de 500 de lei.

De exemplu, la un hotel de trei stele, prețurile pentru două persoane încep de la 370 de lei pe noapte în perioada 14-30 septembrie, cu mic dejun inclus. În Eforie Nord, diferențele pot fi și mai mari: la un hotel de trei stele, tarifele pentru începutul lunii septembrie pornesc de la 190 de lei pe noapte, în funcție de tipul camerei, iar la alte unități de cazare prețurile pentru septembrie ajung la aproximativ 400-500 de lei pe noapte.

În Neptun, există și variante de aproximativ 150-250 de lei pe noapte pentru două persoane, în funcție de hotel și perioada aleasă. Astfel, pentru un cuplu care își rezervă trei nopți în septembrie, cazarea poate porni de la aproximativ 450-600 de lei la variantele mai ieftine și poate ajunge la peste 1.000 de lei la hotelurile cu servicii și condiții mai bune. Prețul final depinde însă de perioada exactă, categoria camerei, mesele incluse și facilitățile oferite.

Și vacanța la munte se ieftinește după sezon

Și la munte, luna septembrie vine cu variante mai accesibile pentru cei care vor câteva zile departe de aglomerație. În Sinaia, de exemplu, o cameră dublă cu mic dejun inclus poate costa aproximativ 194-229 de lei pe noapte în timpul săptămânii și în weekend, în perioada 13-30 septembrie, la hotel de 3 stele.

În Bușteni, pentru un sejur de trei nopți în perioada 23-26 septembrie, apar variante de cazare de la aproximativ 314 lei de persoană pentru întregul sejur, adică în jur de 105 lei pe noapte de persoană, la unele unități, fără masă. Alte variante din aceeași perioadă ajung la aproximativ 344-420 de lei de persoană pentru trei nopți.

În Predeal, prețurile diferă în funcție de hotel și de serviciile incluse: la un hotel de trei stele, de exemplu, o cameră dublă standard de patru stele, cu mic dejun inclus, este tarifată la 400 de lei pe noapte în timpul săptămânii, în perioada 7 septembrie-26 noiembrie. La alte unități, ofertele din septembrie pornesc de la aproximativ 135-190 de lei de persoană pe noapte, în funcție de hotel și de pachetul ales. 

„În septembrie ne permitem o vacanță!”

Pentru unii români, alegerea unei vacanțe în septembrie este pur și simplu o decizie de buget. Raluca, în vârstă de 26 de ani, alege să plece în concediu alături de partenerul ei după terminarea sezonului de vârf, spune că perioada este mai potrivită pentru ei atât din punct de vedere financiar, cât și pentru liniștea pe care o găsesc în stațiuni.

Am ales septembrie pentru că în august este foarte aglomerat și, sincer, prețurile ni se par prea mari. În septembrie putem să stăm câteva zile fără să simțim că dăm toți banii pe cazare. Este mai liniște, nu mai este aceeași nebunie pe plajă sau pe străzi și nici temperaturile nu mai sunt atât de greu de suportat. Pentru noi, este mult mai plăcut să plecăm atunci decât în plin sezon".

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