Cât a plătit un român pentru 4 nopți în Costinești, lângă Nibiru. Detaliul care a atras atenția internauților

Un român a dezvăluit pe rețeaua de socializare cât a plătit pentru o cazare în Costinești, aproape de Nibiru. De asemenea, bărbatul a dezvăluit și cum arată locul unde își va petrece următoarele patru zile.

Costineștiul este capitala distracției în această vară. Nibiru tocmai ce a dat startul unui weekend -maraton de Sfânta Maria. Urmează trei zile de show de dimineață și până noaptea. Cât a plătit un român pentru o cazare la zece minute de parcul de distracții.

Cât a plătit un român pe o cazare în Costinești, aproape de Nibiru

Un bărbat susține că a căutat timp de o săptămână cazare în Costinești, aproape de Nibiru, iar toate locurile erau ocupate pentru luna august. Cu toate acestea, el și-a găsit o cazare pentru patru nopți. Acesta a dezvăluit că l-a costat 1.500 de lei, iar locația a fost găsită pe booking.com.

Din imaginile prezentate, se observă că este vorba despre o cameră cu pat pentru două persoane, o baie și un balcon. În cameră se mai găsește un dulap și un frigider. Inițial, acesta susține că prețul vizualizat era de 1.200 de lei, însă camera nu avea baie proprie și nici balcon, așa că a mai oferit 300 de lei pentru aceste facilități.

Internauții au reacționat. În secțiunea de comentarii, alte persoane susțin că este foarte scump. În acest context, tiktokerul le-a răspuns, spunând că luna august era extrem de aglomerată, chiriile apropiate de Nibiru erau foarte puține și scumpe.

Altcineva susține că în Tenerife a plătit 100 de euro pe noapte, iar camera avea propria piscină. Cât despre taxa de 21 de lei plătită în plus de tiktoker, un român susține faptul că aceea este taxa de stațiune, care se duce la primărie. Mai mult decât atât, unii au observat și că acea cazare nu are aer condiționat

Nibiru, capitala distracției în această vară

Odată cu terminarea festivalului „Beach, Please!”, s-au deschis porțile la Nibiru. Între 14 și 16 august românii vor petrece în fuecare zi începând cu ora 10.00 și până târziu în noapte. Este un program special cu ocazia Zilelor Mării, eveniment dedicat pentru toate vârstele. De asemenea, tot în această perioadă, se desfășoară și festivalul STARDUST.

Pe 15 august urcă pe scenă The Motans, Alina Eremia și Zodier. Pe 16 august, programul aduce împreună generații și stiluri diferite: Maria Dragomiroiu, Constantin Enceanu, Surorile Osoianu, Daniela Condurache și Veta Biriș, alături de Alex Velea, Smiley și Connect-R.

„Recordul de peste un milion de vizite în primele 29 de zile ne arată că există public pentru un astfel de loc și, mai ales, că oamenii revin pentru experiențe diferite. Am construit NIBIRU pentru generații și comunități diferite, iar weekendul acesta este probabil cel mai bun exemplu: poți veni dimineața cu copilul, poți vedea un show aviatic, poți lua masa, merge la concert, iar seara poți dansa la STARDUST pe muzica pe care o ascultai când aveai vârsta copilului tău. Un festival îți oferă câteva zile. O destinație trebuie să îți ofere motive diferite să revii”, a declarat Andrei Șelaru (Selly), fondator NIBIRU.