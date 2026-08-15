 Locul din Buzău unde poți mânca smochine pe săturate și plătești doar ce iei acasă: „Prețul este la fel ca anul trecut”
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VideoLocul din Buzău unde poți mânca smochine pe săturate și plătești doar ce iei acasă: „Prețul este la fel ca anul trecut”

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O livadă de smochini aflată la ieșirea din municipiul Buzău spre Vernești și-a deschis porțile pentru cei care vor să cumpere fructe direct de la producător. Vizitatorii au parte însă de mai mult decât de o simplă cumpărătură. Ei pot intra în livadă, pot gusta smochinele și își pot alege singuri fructele pe care le vor lua acasă.

Smochine / Foto: shutterstock
Smochine / Foto: shutterstock

Prețul este de 30 de lei pentru un kilogram, aceeași sumă stabilită și anul trecut. Producătorul Valentin Badea spune că a preferat să păstreze tariful, chiar dacă între timp cheltuielile sale au crescut.

În magazinele din Buzău, smochinele provenite din import au ajuns la aproximativ 50 de lei kilogramul, potrivit producătorului.

Prețul este la fel ca anul trecut, respectiv 30 de lei. Încercăm să menținem un preț, chiar dacă ne-au crescut un pic cheltuielile, pentru că tuturor le-au crescut aceste cheltuieli”, a explicat Valentin Badea potrivit AgroTV.

Clienții își aleg singuri fructele din livadă

Cei care ajung la plantație pot transforma cumpărăturile într-o experiență. Nu trebuie doar să primească fructele pregătite pentru vânzare, ci pot merge printre pomi și își pot culege singuri smochinele.

Mai mult, vizitatorii pot gusta fructele pe săturate, fără să plătească pentru acestea. La final, achită doar cantitatea pe care decid să o ia acasă.

Conceptul a atras cumpărători și din afara județului Buzău. Producătorul spune că în fiecare an vin clienți din mai multe regiuni ale țării, inclusiv din Iași, Suceava și Botoșani. În ultima perioadă, la livadă au început să ajungă și oameni din Ardeal, din județe precum Mureș, Cluj și Alba.

Oamenii au venit cu plăcere la noi și au plecat cu zâmbetul pe buze”, spune Valentin Badea.

Livada se întinde pe aproape un hectar și a fost înființată în urmă cu șase ani. Pomii nu au fost cumpărați de la o pepinieră, ci provin din butași înmulțiți chiar de producător.

Soiul de smochine provine din copilăria producătorului

Valentin Badea cultivă soiul Tenciuc, pe care spune că l-a descoperit încă din copilărie. Pomii folosiți pentru înființarea livezii provin de la exemplare pe care le avea acasă și care fuseseră înmulțite în cartierul în care a crescut.

„Pomii i-am făcut eu, din pomi pe care îi aveam eu acasă și care s-au înmulțit în cartier de la un vecin, Tenciuc. Așa se și numește soiul, Tenciuc. La acest vecin ne duceam pe când eram copii, să furăm smochine”, a povestit producătorul.

El spune că cea mai importantă investiție făcută în această afacere a fost munca depusă în livadă. A lucrat singur pentru amenajarea plantației și continuă să se ocupe de ea. În perioada recoltării primește ajutor din partea soției și a fiicei.

Producătorul spune că nu intenționează să își vândă fructele în supermarketuri. Preferă contactul direct cu oamenii, în livadă, unde aceștia pot vedea locul în care sunt cultivate smochinele.

„Nu, nu putem intra în supermarketuri atât timp cât fructele sunt bio. Dacă fructele erau tratate, cu mare drag cred că le dădeam acolo. Și nu mai le dădeam oamenilor aici”, a explicat Valentin Badea.

Recoltă foarte bună în 2026, dar și pierderi importante

Al șaselea sezon al livezii este considerat de producător unul dintre cei mai buni. Recolta din acest an este mai mare decât cea de anul trecut, iar cantitatea de precipitații a fost suficientă pentru dezvoltarea pomilor.

Valentin Badea spune că în acest sezon nu a fost nevoie să ude livada. Până în prezent, au fost înregistrate aproximativ 500 de litri de precipitații pe metru pătrat. Potrivit producătorului, necesarul anual al smochinului este de aproximativ 600-700 de litri.

Situația a fost diferită în 2025, când livada a avut nevoie de irigații de trei ori.

Chiar dacă producția este bună, o parte importantă dintre fructe nu ajunge să fie vândută. Smochinele sunt foarte perisabile, iar precipitațiile pot afecta fructele care sunt deja coapte și se află încă în pom.

„În niciun an nu o să reușim să vindem. Dacă plouă, tot ce îmi găsește fructe coapte în pom se strică. Alea pică și automat avem pierderi undeva la 5-6 tone anual”, a mai spus producătorul.

Livada cu Smochini este situată la ieșirea din municipiul Buzău spre Vernești și este deschisă zilnic, între orele 08:00 și 18:00, în perioada sezonului de recoltare. Cei care ajung aici pot gusta smochinele direct din pom, își pot culege singuri fructele și plătesc la final doar cantitatea cu care pleacă acasă.

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