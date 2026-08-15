 Vremea în weekend: temperaturile urcă până la 35 de grade. Zonele vizate de cod galben de caniculă
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Vremea în weekend: temperaturile urcă până la 35 de grade. Zonele vizate de cod galben de caniculă

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Administrația Națională de Meteorologie anunță un weekend de foc. Vremea va fi una frumoasă în întreaga țară, iar temperaturile ajung până la aproape 35 de grade Celsius. În vest, nord-vest, centru și pe alocuri în sud va fi cald, în timp ce în zonele montane și pe litoral sunt posibile, izolat, ploi de scurtă durată.

Vremea în weekend. Unde va fi cel mai cald. Foto: magnific.com
Vremea în weekend. Unde va fi cel mai cald. Foto: magnific.com

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua în sudul Banatului și în Dobrogea. Rafalele vor fi undeva între 40 și 45 de km/h. Ce temperaturi vom avea pe litoral, dar și unde va urca mercurul din termometre cel mai mult.

Prognoza meteo pentru sâmbătă

Meteorologii ANM anunță că vremea pe litoral va fi una plăcută. Temperaturile maxime vor fi de 24 de grade. Cel mai cald va fi în Câmpia de Vest, acolo unde se vor înregistra până la 24 de grade. Între timp, minimele or fi cuprinse între 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral. Spre dimineața de duminică izolat va fi ceață.

În Capitală, vremea va fi una călduroasă în general. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 13-15 grade.

Ce se anunță pentru ziua de duminică

Ziua de duminică, 16 august, până luni, ora 9.00, ANM arată că că va fi cald în cea mai mare parte a țării, local caniculară în Câmpia de Vest. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil în zonele de munte și în Dobrogea, iar în restul intervalului și al teritoriului va fi mai mult senin.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului, vitezele ajungând până la 40-50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 de grade pe litoral și 35 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade în Dealurile de Vest.

În București, cerul va fi senin și vântul va sufla slab spre moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 30 de grade, iar cea minimă va fi de 14-16 grade. 

Cod Galben de caniculă

Sâmbătă, 15 august, ANM a emis și un cod galben. Acesta este valabil pe tot parcursul zilei de duminică, până la ora 21.00. Avertizarea anunță temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj.

„Duminică (16 august), în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 33...35 de grade”, arată meteorologii.

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