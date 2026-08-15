Un cutremur cu magnitudinea 7,7 a lovit estul Indoneziei. Cel puțin cinci persoane au murit, după ce mai multe clădiri au fost distruse

Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 a lovit estul Indoneziei sâmbătă dimineață, provocând panică în rândul locuitorilor și distrugeri în mai multe zone. Seismul a fost resimțit puternic în regiunea Flores, unde autoritățile au raportat victime și pagube materiale.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața după ce fragmente din clădiri afectate de cutremur s-au prăbușit peste ele în timp ce dormeau. Bilanțul este unul preliminar și ar putea fi actualizat în perioada următoare, pe măsură ce echipele de intervenție continuă evaluările în zonele afectate.

Primul seism a fost înregistrat de Agenția de Geofizică din Indonezia, BMKG, la ora locală 4:58 dimineața. Cutremurul s-a produs la o adâncime de aproximativ 15 kilometri, în regiunea Flores.

Locuitorii au fugit spre zone mai înalte după alerta de tsunami

Imediat după producerea cutremurului, autoritățile indoneziene au emis o avertizare de tsunami. Alerta a fost menținută pentru o perioadă scurtă, apoi a fost ridicată după ce monitorizarea nivelului mării nu a indicat modificări semnificative care să reprezinte un pericol pentru comunitățile de coastă.

Cu toate acestea, în mai multe zone au fost înregistrate valuri de aproximativ un metru. Locuitorii din apropierea epicentrului au reacționat rapid și au încercat să ajungă în zone mai înalte, departe de litoral, scrie The Guardian.

Epicentrul cutremurului a fost localizat în largul coastei de nord a insulei Flores, la aproximativ 68 de kilometri nord-vest de orașul de coastă Ende, conform datelor furnizate de autoritățile americane și indoneziene.

În regiunea Nagekeo, una dintre cele mai apropiate zone de epicentru, oamenii au ieșit imediat din locuințe și au căutat locuri sigure.

„Deodată a început să se cutremure și am intrat în panică”, a povestit Lukas Lotar, un angajat al unui spital din zonă. Acesta a spus că inclusiv pacienții au fugit din unitatea medicală, iar mai mulți pereți au fost crăpați în urma seismului.

Clădiri prăbușite și scene de panică pe străzi

Un alt locuitor din Nagekeo, Yohanes Babo, a descris momentele de teamă prin care au trecut oamenii.

„Cutremurul a fost puternic. Din fericire, eram deja afară din casă. Oamenii intrau în panică, alergau încoace și încolo, încercând să ajungă la dealuri.”

Imaginile difuzate de televiziunile locale au arătat sute de persoane evacuate din zone afectate, în timp ce în jurul lor se aflau resturi provenite de la clădiri deteriorate.

Un videoclip realizat într-un port din Maumere și verificat de Reuters arată o clădire afectată, cu bucăți de construcție prăbușite și oameni care fug pe străzi în timp ce strigă de teamă.

Maumere este principalul oraș din regiunea Sikka, situată pe insula Flores, în estul arhipelagului indonezian. Cutremurul a fost resimțit în mare parte a insulei, iar primele informații au indicat pagube importante.

Indonezia, una dintre cele mai expuse țări la cutremure

După cutremurul principal, autoritățile au raportat zeci de replici, printre care una cu magnitudinea de 6,1. Echipele de intervenție au continuat verificările în zonele afectate pentru identificarea pagubelor și sprijinirea populației.

Indonezia este una dintre țările cu cea mai ridicată activitate seismică din lume. Statul insular, format din peste 17.000 de insule, se află pe „Cercul de Foc” al Pacificului, o zonă cunoscută pentru numeroasele sale vulcani activi și linii de falie.