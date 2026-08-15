Locul de muncă pe care tinerii îl evită, deși oferă salarii de 3.200 de euro, primă de Crăciun și transport decontat

Se oferă 3.200 de euro, bonus de Crăciun, concediu de odihnă și transportul este decontat. Sistemul judiciar croat se confruntă cu o problemă tot mai mare a lipsei de judecători. Nu numai că sunt mai puțini, dar judecătorii existenți îmbătrânesc, în timp ce interesul tinerilor avocați de a lucra în sistemul judiciar este în scădere.

Vârsta medie a judecătorilor este de 54 de ani, iar până la 35% dintre judecători au între 60 și 70 de ani. Astfel, începând de la 1 septembrie, vor fi aduse modificări legii care facilitează accesul la funcția de judecător.

Locul de muncă pe care tinerii îl evită, deși vine cu beneficii mari

Conform datelor de la Ministerul Justiției, Administrației și Transformării Digitale, în Croația există în prezent 1.669 de judecători, iar vârsta medie a acestora este de 54 de ani. Autoritățile cataloghează aceste date ca fiind îngrijorătoare, conform blic.rs.

În același timp, ponderea judecătorilor cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani a scăzut de la 13-14% la doar 6-7%. În acest context, autoritățile vor să faciliteze intrarea tinerilor în domeniu.

Problema, însă, nu constă doar în condițiile de avansare, ci și în faptul că tot mai puțini tineri doresc să lucreze în sistemul judiciar. Anul trecut, în Croația a fost anunțat un concurs pentru 174 de posturi de stagiar, dar doar 78 au fost ocupate.

Regulile de angajare vor fi mai simple

Secretarul de stat din cadrul Ministerului Justiției din Croația a declarat că statul schimbă, prin urmare, modul în care sunt numiți judecătorii. Începând cu 1 septembrie, ar trebui să intre în vigoare modificări ale legii, simplificând calea către funcția de judecător .

Până acum, un avocat, după ce termina facultatea de drept, stagiul de practică și promova examenul de barou, trebuia să lucreze ca și consilier în instanță sau la parchetul de stat, apoi să urmeze cursurile școlii de stat timp de un an și să promoveze examenul final. Abia atunci putea aplica pentru funcția de judecător. Această etapă suplimentară nu va mai fi obligatorie.

Procurorii, avocații, notarii publici, judecătorii și consilierii procurorilor, precum și stagiarii în drept cu cel puțin doi ani de experiență vor putea aplica pentru posturile de judecător. Și alți avocați care au lucrat în domeniul juridic timp de cel puțin patru ani după promovarea examenului de barou vor avea această oportunitate

Salarii de mii de euro pentru un judecător

Secretarul de stat a declarat că salariile din sistemul judiciar croat au crescut semnificativ în ultimul deceniu. Un stagiar câștigă astăzi în jur de 1.400 de euro. Un judecător de la tribunal are un salariu de aproximativ 3.200 de euro, în timp ce acum zece ani același post era plătit cu 1.400 de euro.

În instanțele județene, salariul a crescut de la aproximativ 2.000 la aproximativ 3.800 de euro, în timp ce judecătorii instanțelor superioare primesc astăzi în jur de 4.200 de euro. Mai mult decât atât, judecătorii au dreptul la o primă de Crăciun, la vacanță de Paște, concediu de odihnă plătit, cadou pentru copii și transport decontat.