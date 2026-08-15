 Cancún, dincolo de resorturile de lux. Un român arată realitatea: „Îți vine să vomiți”
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Cancún, dincolo de resorturile de lux. Un român arată realitatea: „Îți vine să vomiți”

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Cancún este una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Mexic, promovată în numeroase imagini cu ape turcoaz, plaje spectaculoase și resorturi all-inclusive. Vloggerul Cosmin Avram a ales însă să exploreze orașul și zonele turistice dincolo de imaginea prezentată în materialele de promovare.

Cancun / Foto: Captură video
Cancun / Foto: Captură video

În timpul vizitei, acesta a ajuns inclusiv pe plajele din celebra zonă hotelieră, unde a observat cantități foarte mari de alge și deșeuri. Experiența l-a făcut să își exprime dezamăgirea față de ceea ce a găsit la fața locului.

Plajele din Cancún, afectate de cantități mari de alge

Una dintre principalele probleme observate de vlogger a fost starea plajelor. În materialul său, Cosmin Avram vorbește despre cantitățile uriașe de alge ajunse la mal și despre mirosul produs de acestea atunci când se descompun.

„Cum poți să te relaxezi când ai mizeria asta de plajă în fața ochilor?”, a spus vloggerul, în timp ce filma zona.

Imaginile întâlnite la fața locului nu au corespuns cu așteptările create de fotografiile de promovare ale destinației. „Asta e celebra plajă din Cancun, unde e apa turcoaz? Nu mai vin aici în viața mea!”, a comentat Cosmin Avram.

Într-un alt moment, acesta a reacționat la mirosul puternic din zona plajei. „Doamne ferește cum miroase! Doamne ferește, îți vine să vomiți, nu exagerez! Mi-au dat lacrimile...”, a spus el.

Vloggerul a explicat că existența algelor este un fenomen natural, problema fiind cantitatea foarte mare care ajunge pe anumite porțiuni de coastă și faptul că acestea se descompun pe plajă.

„Problema nu este că ea [alga] există, problema este cantitatea uriașă în care ajunge pe plaje. În larg e utilă, dar aici devine o problemă, mai ales când se descompune”, a explicat acesta.

Probleme cu transportul și prețurile cerute de taximetriști

Experiența din Cancún nu s-a limitat la plaje. Cosmin Avram a vorbit și despre situația transportului și despre diferențele dintre prețurile practicate de taximetriști și cele disponibile prin Uber.

Potrivit relatării sale, taximetriștii îi abordează pe turiști, iar cursele pot ajunge la 40-50 de dolari americani. În schimb, vloggerul susține că prin Uber a găsit prețuri la aproximativ jumătate.

Situația ar fi devenit tensionată atunci când a încercat să folosească serviciul de transport prin aplicație. „Se plimba cu mine pe peron acolo până am ajuns în dreptul poliției...”, a povestit Cosmin Avram.

Acesta a mai afirmat că șoferii de taxi urmăresc mașinile Uber și le fotografiază numerele de înmatriculare. „Dacă te văd că te urci în Uber, iau numărul, fac poză la numărul mașinii și îl trimit la poliție...”, a relatat vloggerul.

Ce a găsit în piețele din Mexic

Cosmin Avram a ajuns și în piețe, unde a verificat produsele și prețurile. Printre alimentele prezentate s-au numărat carnea de porc, fructul dragonului și somonul.

Pentru un kilogram de carne de porc, vloggerul a menționat un preț de aproximativ 65 de lei. În cazul fructului dragonului, acesta a indicat un preț de circa 120 de lei pe kilogram într-unul dintre locurile vizitate, reacționând la costul produsului.

Vloggerul a remarcat și starea unor alimente expuse în piață. „Foarte multe sunt stricate, miroase a stricat pe aici...”, a spus acesta.

În cazul peștelui, reacția a fost similară. Referindu-se la somonul pe care l-a văzut, Cosmin Avram a afirmat: „Doamne, nu l-aș mânca nici plătit! Pare că se descompune...”.

Experiența din piețe a făcut parte din încercarea sa de a prezenta Cancúnul și viața locală dincolo de resorturile destinate turiștilor.

„Instagram vs. Realitate”, în viziunea lui Cosmin Avram

O altă temă abordată de vlogger a fost diferența dintre imaginile folosite pentru promovarea unei destinații și ceea ce poate găsi turistul atunci când ajunge efectiv acolo.

Cosmin Avram a prezentat situația drept o comparație între „Instagram vs. Realitate” și a explicat că nu vrea ca reacțiile sale să fie interpretate drept o încercare de a căuta intenționat locurile problematice.

„Aici este făcută poză: Instagram vs. Realitate, ca să nu credeți că eu sunt nebun, că eu sunt cel negativist sau că vin anume și caut aceste locuri murdare”, a afirmat el.

Vloggerul a criticat și modul în care unele destinații sunt prezentate online, susținând că realitatea nu este întotdeauna arătată în materialele de promovare. „Majoritatea aleg să nu prezinte realitatea doar pentru a nu-și lua hate... Niciun resort nu te cheamă să stai moca dacă tu prezinți mizeria de pe plajă sau că apa e murdară”, a spus Cosmin Avram.

În timpul explorării, acesta a mărturisit că a fost din nou dezamăgit după ce imaginile găsite pe internet nu au corespuns cu ceea ce a văzut la fața locului.

„M-am enervat puțin din nou pentru că e a zecea oară când îmi iei țeapă... pe Google imaginile arată perfect, dar în realitate nimic nu e frumos”, a declarat vloggerul.

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