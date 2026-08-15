 Răsărit de neuitat la Constanța, de Ziua Marinei. Corul Madrigal a cântat în fața a mii de oameni
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VideoRăsărit de neuitat la Constanța, de Ziua Marinei. Corul Madrigal a cântat în fața a mii de oameni

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Ziua Marinei Române a fost sărbătorită într-un mod cu totul special la Constanța. La malul Mării Negre, Corul Național de Cameră Madrigal a susținut un concert chiar în momentul în care soarele a răsărit deasupra mării.

Corul Madrigal / Foto: Facebook
Corul Madrigal / Foto: Facebook

Peste 4.000 de oameni au venit să asiste la spectacolul transmis de Antena 3 CNN. Potrivit reprezentanților Madrigal, evenimentul a fost urmărit de peste 6.000 de persoane, pe trei plaje.

Spectatorii au început să sosească încă din timpul nopții și din primele ore ale dimineții. Unii dintre cei prezenți au povestit că au ajuns chiar în jurul orei 04:00 pentru a ocupa locuri cât mai aproape de scenă.

Madrigal a cântat în timp ce soarele răsărea

La ora la care orașul abia începea să se trezească, plaja de la Constanța s-a transformat într-un spațiu pentru un concert în aer liber. Vocile Corului Madrigal au acompaniat apariția primelor raze de soare, într-un moment în care muzica și peisajul Mării Negre s-au întâlnit.

Spectacolul a fost dirijat de Anna Ungureanu, iar pentru cei aflați pe litoral experiența a fost una aparte.

„Mi-a plăcut foarte mult, este pentru prima oară când vin la un concert Madrigal, şi la răsărit. M-a impresionat! A fost plin de viaţă, plin de energie bună”, a povestit o turistă prezentă la eveniment.

O altă tânără a descris experiența drept una impresionantă.

„A fost o experienţă impresionantă. Răsăritul a făcut o atmosferă foarte frumoasă şi cred că ne-a impresionat pe toţi concertul”, a spus aceasta.

Concertul a durat câteva zeci de minute, însă momentul a fost urmărit de miile de spectatori aflați pe plajă.

A patra ediție a concertului Madrigal de la malul mării

Pentru al patrulea an consecutiv, Corul Madrigal a revenit la Constanța, de Sfânta Maria și de Ziua Marinei Române. Evenimentul a devenit astfel o tradiție pentru litoralul românesc.

Emil Ungureanu, managerul Corului Madrigal, a vorbit despre emoția întâlnirii dintre artiști și public și despre numărul mare de oameni care au participat la eveniment.

„Magic! Aşa cum aţi văzut, ne-am bucurat atât de pe scenă, cât şi din public şi a fost o emoţie specială cu care publicul s-a întâlnit. Am avut mai bine de 6.000 de oameni, care, pe trei plaje, au simţit această venire a Soarelui, de Ziua Marinei, într-un ritm pe care Anna Ungureanu, de la pupitrul Madrigalului, a reuşit să-l facă magic”, a declarat acesta.

Și Erwin Șimșensohn, directorul general al Teatrului de Stat Constanța, a transmis că își dorește ca astfel de evenimente să continue și în anii următori.

„Sunt extraordinar de mândru şi sper să continuăm în fiecare an să aducem aceste momente de bucurie constănţenilor şi tuturor românilor, care aleg să petreacă Ziua Marinei şi Sfânta Maria aici, la Constanţa”, a spus Erwin Șimșensohn.

Corul Madrigal / Foto: Facebook
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Corul Madrigal / Foto: Facebook

Un nou spectacol, programat la apus

Seria evenimentelor dedicate perioadei de Sfânta Maria continuă și duminică seară. Potrivit managerului Corului Madrigal, un nou spectacol va avea loc la Constanța, de această dată la apus.

Pe scenă va urca și actorul Marius Manole, iar organizatorii pregătesc un moment diferit față de cel prezentat în zorii zilei.

„Mâine seară, o sărbătorim pe Sfânta Maria împreună cu Marius Manole pe această scenă şi cu un alt decor – o să se simtă o altfel de energie: de data asta, la apus, unde aşteptăm publicul. Mai sunt şi câteva bilete”, a precizat Emil Ungureanu.

Spectacolul de seară va include și un moment dedicat Fecioarei Maria, prin poeziile lui Tudor Arghezi și rugăciuni psaltice.

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