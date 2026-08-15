 Cadoul care a devenit un coșmar pentru Australia. Cum au ajuns 24 de iepuri să provoace un dezastru ecologic
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Cadoul care a devenit un coșmar pentru Australia. Cum au ajuns 24 de iepuri să provoace un dezastru ecologic

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Un întreg continent a ajuns să fie invadat de iepuri din cauza unui cadou. De la doar 24 de iepuri s-a ajuns la un adevărat dezastru ecologic. Specialiștii au căutat tot felul de modalități prin care să poată ucide mii de iepuri. 

Invazia iepurilor din Australia. Foto: Scrience.org
Invazia iepurilor din Australia. Foto: Scrience.org

Ceea ce a început în ziua de Crăciun a anului 1859 ca un simplu cadou pentru un colonist englez s-a transformat în cel mai devastator fenomen ecologic din istoria Australiei. Un nou studiu genetic confirmă că populația actuală de peste 200 de milioane de iepuri, care provoacă pagube anuale de sute de milioane de dolari, provine dintr-un singur transport de 24 de exemplare trimis din Anglia.

Cum s-a ajuns la o invazie de iepuri pe întregul continent

De Crăciun, în anul 1859, un transport de 24 de iepuri a sosit la Melbourne, Australia, din Marea Britanie. Iepurașii au fost un cadou pentru Thomas Austin, un englez bogat care își propunea atunci să înființeze o colonie de iepuri pe moșia sa din Australia, conform science.org.

În doar trei ani, au apărut mii de iepuri. Până în 1865 Austin se lăuda presei că a ucis aproximativ 20.000 de iepuri pe proprietatea sa, unde organiza sesiuni de vânătoare pentru membrii familiei regale engleze, precum si pentru fiul reginei Victoria și prințul Alfred

Austin nu a fost prima persoană care a adus iepuri în Australia. Cinci dintre animale se aflau la bordul primei flote de nave britanice care a ajuns la Sydney în 1788. Cu toate acestea, iepurașii lui Austin au fost cei care au ajuns să domine continentul, arată un nou studiu.

Aproximativ 200 de milioane de animale fac acum ravagii asupra culturilor și plantelor. Au fost provocate pagube agricole în valoare de 200 de milioane de dolari pe an. Pentru a descoperi cum a început ciuma iepurilor, Francis Jiggins, genetician la Universitatea din Cambridge, și colegii săi au analizat genetica a 187 de exemplare de iepuri colectate în toată Australia. De asemenea, au testat potențiale populații sursă din Anglia și Franța și o mână de iepuri din Tasmania și Noua Zeelandă, locuri care au experimentat propriile invazii devastatoare de iepuri.

La ce concluzii au ajuns experții

Potrivit cercetărilor, majoritatea iepurilor din Australia aveau o origine comună. ADN-ul a arătat că epicentrul invaziei a fost în apropierea casei lui Austin din Victoria. Mai mult, experții au identificat mai multe asemănări genetice între iepurii australieni și iepurii din sud-vestul Angliei, unde familia lui Austin a colectat primul lot de iepuri pentru a-l expedia în Australia.

Peisajul australian încă se confruntă cu consecințele acestui eveniment. Odată ce iepurii au evadat din proprietatea lui Austin, ei s-au răspândit tot mai mult, în ciuda gardurilor montate și a tulpinilor de virusuri asemănătoare variolei, modificate genetic pentru a-i elimina. 

Iepurii au ajuns să ocupe 70% din terenurile Australiei

De fapt, până în anii 1940, aproximativ 600 de milioane de iepuri încă țopăiau prin Australia. Animalele ocupaseră 70% din terenurile Australiei, populația lor ajungând, se pare, la miliarde până în anii 1920, conform invasives.org.au.

Agenția națională de cercetare științifică a Australiei a lansat, în 1950,  virusul mixoma. Acesta a fost un prim succes mondial în controlul biologic, reducând dramatic populațiile de iepuri. În punctul culminant, a ucis peste 99% dintre iepurii infectați. În unele locuri, acest lucru a redus numărul de iepuri cu peste 90%, recuperând peisajul și oferind faunei sălbatice și agriculturii din Australia un moment de respiro, relatează sursa menționată.

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