 Ce a cumpărat de mâncare cu 200 de lei un turist aflat la Costinești: „Să știți ce buget aveți când veniți la mare”
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VideoCe a cumpărat de mâncare cu 200 de lei un turist aflat la Costinești: „Să știți ce buget aveți când veniți la mare”

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Un român aflat în vacanță la Costinești a prezentat pe TikTok ce a cumpărat de mâncare cu 200 de lei și a făcut un calcul al cheltuielilor pentru o zi petrecută la mare în 2026.

Masa la Costinești / Foto: captură video
Masa la Costinești / Foto: captură video

Turistul a filmat preparatele cumpărate și a explicat că, în cazul său, o parte din bugetul de 200 de lei a fost cheltuită pe o masă care a inclus mai multe feluri de mâncare și băuturi. Potrivit acestuia, cheltuielile pentru mâncare pot ajunge la câteva sute de lei într-o singură zi.

Calculul său nu s-a oprit însă la mesele de peste zi. Românul a luat în considerare și banii cheltuiți pe plajă, pentru șezlong și băuturi, ajungând la un buget zilnic considerabil pentru două persoane.

Ce a cumpărat cu 200 de lei

În videoclipul publicat pe TikTok, turistul a prezentat mai întâi o masă pentru care spune că a plătit 200 de lei.

Pe masă se aflau coaste, ciorbă de burtă, salată, prăjitură, suc și apă minerală. Românul a enumerat preparatele în timp ce le arăta celor care urmăresc imaginile.

„În 2026 la mare, cu 200 de lei, ce avem pe masă. Uitați: coaste, ciorbă de burtă, salată, prăjitură, suc, apă minerală”, a spus acesta.

Turistul a prezentat apoi și o altă masă, despre care afirmă că a costat 100 de lei. De această dată, printre produsele cumpărate s-au numărat o prăjitură Amandină, o ciorbă de perișoare, piure și un preparat din carne de pui.

Și aici la fel, de 100 de lei: o prăjitură Amandină, o ciorbă de perișoare, piure, asta de pui”, a explicat românul.

Calculul făcut de turist pentru o zi la Costinești

Pornind de la sumele plătite pentru mâncare, acesta a încercat să ofere și o estimare pentru cei care își planifică o vacanță la mare.

Potrivit calculelor prezentate în videoclip, doar mâncarea poate ajunge la 300-400 de lei pe zi. La această sumă se adaugă banii cheltuiți pe plajă, inclusiv pentru șezlong și băuturi.

„Deci, ca idee, să știți ce buget aveți când veniți la mare. Doar cheltuielile cu mâncarea se duc pe la 300 - 400 de lei”, a spus el.

Turistul a continuat calculul și a inclus cheltuielile făcute pe plajă. În opinia sa, suma zilnică poate ajunge astfel la 600-700 de lei.

„Mai cheltui pe plajă, cu șezlong, cu băutură... ajungeți undeva la 600 - 700 de lei pe zi”, a afirmat acesta.

Calculul prezentat în videoclip este făcut pentru două persoane și are în vedere cheltuielile menționate de turist.

„Cam 1000 de lei pe zi cheltui două persoane la Costinești”

Românul a adăugat în calcul și o ieșire la un local, ceea ce ar ridica și mai mult bugetul necesar pentru o zi.

„Dacă te mai duci și la un birou, deci cam 1000 de lei pe zi cheltui două persoane la Costinești”, a spus el.

În același timp, turistul a precizat că nu se află într-o zonă pe care să o considere una cu prețuri foarte ridicate și a făcut o comparație cu ceea ce s-ar putea întâmpla într-un loc mai scump.

„Nu... nu venim într-un loc cu fițe, că la fițe cred că plăteam acum 5 milioane. Suntem la împinge tava”, a afirmat acesta.

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