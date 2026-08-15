 Vinete la grătar cu sos de pătrunjel
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Vinete la grătar cu sos de pătrunjel

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Un preparat simplu, gustos și potrivit atât ca aperitiv, cât și ca garnitură.

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Ingrediente

2 vinete medii

piper proaspăt măcinat

2 legături pătrunjel

3 linguri oțet balsamic

1 căpățână usturoi

3 linguri ulei de măsline

ulei de măsline, pentru uns

sare

Mod de preparare

Speli bine vinetele, le îndepărtezi cozile, le tai felii medii ca grosime și le dai cu puțină sare și cu puțin ulei de măsline.

Încingi o tigaie grill și le rumenești pe ambele părți. Le scoți și le lași pe o tavă acoperită.

Prepari sosul: cureți usturoiul și-l zdrobești, speli și toci fin pătrunjelul. Într-un bol, amesteci oțetul balsamic cu uleiul de măsline, cu sarea și cu piperul, apoi adaugi usturoiul și pătrunjelul, și omogenizezi.

Întinzi sosul peste vinete și servești cu pâine prăjită sau ca garnitură la fripturi.

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