Vinete la grătar cu sos de pătrunjel
Un preparat simplu, gustos și potrivit atât ca aperitiv, cât și ca garnitură.
Ingrediente
2 vinete medii
piper proaspăt măcinat
2 legături pătrunjel
3 linguri oțet balsamic
1 căpățână usturoi
3 linguri ulei de măsline
ulei de măsline, pentru uns
sare
Mod de preparare
Speli bine vinetele, le îndepărtezi cozile, le tai felii medii ca grosime și le dai cu puțină sare și cu puțin ulei de măsline.
Încingi o tigaie grill și le rumenești pe ambele părți. Le scoți și le lași pe o tavă acoperită.
Prepari sosul: cureți usturoiul și-l zdrobești, speli și toci fin pătrunjelul. Într-un bol, amesteci oțetul balsamic cu uleiul de măsline, cu sarea și cu piperul, apoi adaugi usturoiul și pătrunjelul, și omogenizezi.
Întinzi sosul peste vinete și servești cu pâine prăjită sau ca garnitură la fripturi.