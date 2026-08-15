Popovici are presa internațională la picioare. Ce au scris ziarele: „Regele”

Realizările lui David Popovici (21 de ani) la Campionatul European din Franța, de la Paris, unde a cucerit medaliile de aur, atât la proba de 100 de metri liber, cât și la cea de 200 de metri liber, pentru a treia oară consecutiv, „au făcut valuri” în presa internațională. Cel mai bun înotător român și unul dintre cei mai buni din întreaga lume a cules laude din partea celor mai mari ziare, precum cotidianul francez „L'Équipe”.

„Mai mult ca niciodată, regele sprintului: după proba de 100m, David Popovici câştigă proba de 200m la Campionatele Europene şi reuşeşte a treia dublă consecutivă. Câştigător la limită al probei de 100m liber miercuri, David Popovici s-a impus vineri la proba de 200m liber la Campionatele Europene de la Paris. Românul în vârstă de 21 de ani, care a câştigat cu timpul de 1'44''15, înregistrează a treia dublă consecutivă la probele de 100 m şi 200 m. În final, rezultatul este întotdeauna acelaşi: o medalie de aur pentru David Popovici. După duelul extrem de strâns cu Egor Kornev de miercuri, la proba de 100m liber, sprinterul român a avut un avantaj ceva mai mare vineri, la proba de 200 m liber. El a câştigat cu timpul de 1'44''15, devansându-l pe surpriza lituaniană Tomas Navikonis (1'44''55), din culoarul numărul 1, şi pe britanicul James Guy (1'44''87). În culoarul numărul cinci, germanul Lukas Martens a dezamăgit, terminând doar pe locul șapte (1'45''58). Popovici a preluat conducerea încă de la începutul cursei şi nu a mai cedat-o. «Aş fi preferat să înot mai rapid», a declarat românul pentru France Télévisions. Nu a participat niciun francez la această finală.

Popovici, în vârstă de 21 de ani, face dubla 100m-200m pentru a treia oară, după ce a reuşit aceeaşi performanţă la Roma în 2022 şi apoi la Belgrad în 2024. Născut la Bucureşti, el este campion olimpic şi dublu campion mondial la 200m liber”, a consemnat marea publicație franceză.

Cel mai bun înotător al anului

„Supersonic, David Popovici s-a impus în proba regină”, a notat „Le Figaro”, adăugând: „Românul David Popovici a fost încoronat campion european la 100m liber, înregistrând al treilea timp din istorie la finalul unei finale strânse și de foarte înalt nivel. Popovici a parcurs distanța în 46 sec 56/100, la doar 16 sutimi de recordul mondial. Pornind cu un ritm foarte rapid, la jumătatea cursei avea un avans considerabil, iar accelerația sa de pe ultimii metri a fost decisivă”. „Pe ultimii 50 de metri, Popovici a înotat în 27,16, asigurându-și victoria cu timpul de 1:44,56, cu puțin peste o secundă și jumătate mai lent decât recordul său personal de 1:42,97, stabilit în august 2022”, au scris și americanii de la swimswam.com, David Popovici primind, vineri seara, inclusiv premiul pentru cel mai bun înotător din Europa în 2025, acordat de European Aquatics.

Reamintim că delegația României reunește 11 sportivi - de remarcat faptul că țara noastră a cucerit prima medalie, chiar una de aur, în weekend, sâmbătă, la sărituri de la mare înălțime, prin Cătălin Preda (35 de ani).