 Un nou trofeu pentru David Popovici. Românul a primit premiul pentru cel mai bun înotător european al anului 2025
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Un nou trofeu pentru David Popovici. Românul a primit premiul pentru cel mai bun înotător european al anului 2025

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David Popovici a primit vineri seară o nouă distincție importantă pentru performanțele sale din natație. Înotătorul român a fost desemnat cel mai bun înotător european al anului 2025 de către European Aquatics, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Campionatele Europene de natație de la Paris.

David Popovici / Foto: Profimedia
David Popovici / Foto: Profimedia

Trofeul i-a fost înmânat sportivului român de Antonio Silva, președintele European Aquatics. Premiul vine în contextul în care Popovici a revenit în aceste zile pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la competiția continentală desfășurată în capitala Franței.

Federația Română de Natație și Pentatlon Modern a anunțat acordarea trofeului și a prezentat momentul drept un nou motiv de mândrie pentru delegația României prezentă la Campionatele Europene de seniori.

Distincția vine după un sezon cu performanțe importante

Premiul acordat de European Aquatics vine după rezultatele obținute de David Popovici în 2025. Sportivul român a cucerit două medalii de aur la Campionatele Mondiale de la Singapore, în probele de 100 și 200 de metri liber.

În proba de 100 de metri liber, Popovici a reușit să stabilească un nou record al competiției. Performanța sa a însemnat, totodată, noi recorduri european și național, potrivit informațiilor prezentate de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.

Rezultatele obținute în competițiile internaționale au contribuit la acordarea trofeului pentru cel mai bun înotător european al anului 2025.

În același an, David Popovici a participat și la Campionatele Europene de tineret de la Samorin. De acolo, înotătorul român a plecat cu trei medalii: două de aur și una de bronz.

Trei medalii la Europenele de tineret

La competiția de la Samorin, David Popovici a câștigat medaliile de aur în probele de 100 și 200 de metri liber. Sportivul român a obținut și medalia de bronz în proba de 50 de metri liber.

Rezultatele din 2025 au completat un an important pentru înotătorul român și au stat la baza recunoașterii venite din partea European Aquatics.

Popovici este pregătit de antrenorul Adrian Rădulescu, iar în actuala ediție a Campionatelor Europene de natație de la Paris a reușit deja să câștige titlurile continentale în probele de 100 și 200 de metri liber.

Un nou trofeu pentru campionul român

Distincția primită vineri seară la Paris adaugă un nou trofeu în palmaresul lui David Popovici. Ceremonia a avut loc în timpul Campionatelor Europene de natație pentru seniori, unde sportivul român a avut deja parte de noi succese în probele sale.

European Aquatics, forul continental al natației, i-a acordat astfel recunoașterea pentru performanțele realizate în 2025. Trofeul i-a fost înmânat chiar de președintele organizației, Antonio Silva.

Pentru David Popovici, premiul vine după un an în care a obținut două titluri mondiale la Singapore, a stabilit recorduri în proba de 100 de metri liber și a cucerit trei medalii la Campionatele Europene de tineret de la Samorin.

La Paris, înotătorul român și-a continuat seria rezultatelor importante, câștigând titlurile europene la 100 și 200 de metri liber.

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