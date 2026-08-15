 România se pregătește să aibă un nou stadion spectaculos. Detaliile arenei
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România se pregătește să aibă un nou stadion spectaculos. Detaliile arenei

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Un nou stadion se conturează în România, la Timișoara, acolo unde planul vizează o arenă „Dan Păltinișanu” spectaculoasă. Potrivit celor mai noi informații, după o perioadă considerabilă în care lucrurile au fost tărăgănate, lucrările ar putea începe chiar de anul acesta, perioada necesară pentru a fi realizată fiind de doi ani, iar costurile estimate atingând 729 de milioane de lei. 

Viitorul stadion va fi omologat chiar și pentru Liga Campionilor (FOTO: Facebook)
Viitorul stadion va fi omologat chiar și pentru Liga Campionilor (FOTO: Facebook)

Viitoarea arenă își propune să fie una dintre cele mai mari și mai grandioase din țară, având o capacitate de 32.000 de locuri, urmând să fie construită pe locul fostului stadion al Timișoarei, demolat integral între timp - ajuns într-o stare de degradare considerabilă, în ultimii ani, stadionul din Timișoara a fost demolat, în cele din urmă, însă instalația de nocturnă și turnicheții sunt direcționate către o altă arenă din România, cea din Reșița, iar aproximativ 13.000 de scaune, dintr-un total de 32.400, au fost distribuite pentru a fi integrate către alte terenuri sportive din județul Timiș.

Va putea găzdui inclusiv partide de Liga Campionilor

Viitorul stadion, care are timp estimat pentru finalizare de doi ani, va fi fără pistă de defilare, fără formă ovală, cu tribune acoperite, infrastructură modernă la standarde internaționale și omologabil pentru cupele europene - va putea găzdui atât meciuri de campionat național, cât și partide de Liga Campionilor, precum și competiții europene și competiții mondiale. Totodată, complexul sportiv va respecta și standardele necesare pentru rugby, inclusiv pentru Liga Națională și competiții internaționale.
În perspectivă, arena va deveni casa echipei Poli Timișoara, nou-promovată în acest sezon de Liga a II-a. În răstimp, gruparea va evolua pe arena „Eroii Timișoarei”, un alt nou stadion care ar urma să fie gata, teoretic la sfârșitul acestui an sau, cel târziu, la începutul anului viitor - deocamdată, Poli Timișoara joacă meciurile de pe teren propriu pe „Electrica”, locul unde a evoluat și în ultimele sezoane.

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