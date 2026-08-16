 Dinamo, victorie importantă în Giulești și devine lider. Rapid rămâne fără Pancu
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Dinamo, victorie importantă în Giulești și devine lider. Rapid rămâne fără Pancu

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Dinamo a avut un weekend prolific și a reușit o victorie importantă în moralul acestui sezon, învingând Rapid, sâmbătă, în deplasare, cu 1-0. Odată cu succesul din etapa cu numărul cinci de Superliga României, alb-roșii sunt lideri în campionat.

Dinamo s-a impus în duelul disputat în Giulești (FOTO: Sportpictures)
Dinamo s-a impus în duelul disputat în Giulești (FOTO: Sportpictures)

Chiar dacă giuleștenii au fost cei care „au deschis ostilitățile” și au consemnat primele ocazii, încercându-și norocul în mai multe rânduri la poarta marocanului Alaa Bellaarouch (24 de ani), unde rând pe rând, s-au perindat Răzvan Onea (28 de ani), elvețianul Filip Stojilković (26 de ani) și Alex Dobre (27 de ani) - fără succes. Abia în minutul 49, Dinamo a avut și ea o zvâcnire, care însă n-a pus mari probleme gazdelor.

Giuleștenii, doar două victorii în campionat

Prima fază cu adevărat de impact din Giulești s-a petrecut în minutul 53, când arbitrul Horațiu Feșnic (36 de ani) l-a zărit pe dinamovistul Alexandru Musi (22 de ani) căzut pe gazon, producându-se un șir de evenimente tensionate - antrenorul giuleştenilor, Daniel Pancu (48 de ani), a intrat pe teren, protestând vehement și având o „ieșire” nervoasă în stilul său, evident nemulțumit că meciul a fost oprit pe când echipa lui era în atac. Arbitrul n-a zăbovit și l-a eliminat pe tehnicianul gazdelor, care a văzut restul meciului din tribună. Fără antrenor la marginea terenului, rapidiștii au mai încercat o dată să înscrie prin Moruțan, însă a trimis mingea peste poartă, iar în cele din urmă, în minutul 73, Dinamo a reușit să înscrie - eroul alb-roșilor a fost francezul Mamoudou Karamoko (26 de ani), car ea intrat în careu şi l-a învins pe Marian Aioani (26 de ani) cu un şut pe jos, la colţul lung. Chiar dacă Rapid a încercat să forţeze egalarea, defensiva alb-roşilor nu a fost impresionată, iar Dinamo a consemnat o victorie, fiind lider cu 10 puncte în clasament, cu 10 puncte, după trei meciuri câștigate, un egal și un duel pierdut, în vreme ce Rapid are opt puncte şi e pe locul șase, cunoscând doar de două ori victoria, în acest sezon.
„Dacă eşti pozitiv şi ai încredere, reuşeşti”, a exultat de fericire Karamoko, care a avut o primă anului marcată de accidentări, adăugând: „E un sentiment special, am trecut prin momente grele. Sunt foarte fericit, şi pentru mine, şi pentru echipă. Din punct de vedere mental, a fost greu. Fizic mă simt bine. Nu ştiu dacă sunt 100% bine. Cred că pot duce un meci întreg. Nu este niciun secret, totul este să crezi până la capăt. Am vrut să arăt că pot să aduc ceva în plus în jocul echipei. Am crezut de la început în asta. Am încercat să respectăm planul trasat de Nuno Campos. E un lucru foarte bun pentru moralul nostru”.

Pancu, suspendat până la șase etape

De cealaltă parte, temperamentalul Pancu a explicat perspectiva înfrângerii sale: „Mingea a ajuns la Karamoko şi s-a schimbat soarta jocului. Diferenţa în fotbal o fac golurile. Foarte multe ocazii am avut, în aceste cinci etape. E imposibil să câştigi, dacă nu marchezi. Matematică pură. Multe lucruri de care sunt mulţumit, aceleaşi probleme de lot. Am pierdut nemeritat, un rezultat de egalitate era mai normal, mai echitabil. Am mare încredere în echipă, în potenţialul ei şi sunt convins că vom arăta din ce în ce mai bine. E o problemă de concentrare, lucrăm mult, dar tot puţine goluri marcăm şi la antrenamente”. Rapid are provocările sale în lot - Claudiu Petrila (25 de ani) s-a accidentat, iar liberianul Mohammed Kamara (28 de ani) este și el pe lista indisponibililor, în vreme ce Stojilković a forțat evoluând 90 de minute.
Antrenorul giuleștenilor riscă să fie „out” următoarele șase meciuri - cartonașul roșu încasat pentru manifestările sale îl fac indisponibil în următoarele dueluri, cu Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova, partide importante pentru giuleșteni. Faptul că Pancu nu a reacționat civilizat nici când i-a fost arătat cartonașul roșu, ar putea mări numărul de meciuri din suspendare, în care nu poate ocupa banca tehnică, urmând ca decizia să fie în „mâna” celor  de la Comisia de Disciplină.

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