 Sorana Cîrstea defilează la Cincinnati. Ce duel incomod o așteaptă în turul trei
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Sorana Cîrstea defilează la Cincinnati. Ce duel incomod o așteaptă în turul trei

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Sorana Cîrstea (36 de ani, 19 WTA) defilează la Cincinnati Open, cel mai bine clasată română din ierarhia mondială a tenisului feminin calificându-se în turul al treilea, după ce a trecut, sâmbătă, de sportiva cehă Nikola Bartůňková (20 de ani, 39 WTA). Românca a avut nevoie de o oră și 59 de minute pentru a-și adjudeca victoria, impunându-se cu scorul de 7-6 (5), 6-3. 

Sorana Cîrstea e pe val, în ultimul său an de carieră (FOTO: EPA)
Sorana Cîrstea e pe val, în ultimul său an de carieră (FOTO: EPA)

Mai departe, pe Sorana Cîrstea o așteaptă în duel incomod, în lupta pentru un loc în optimile de finală de la turneul din Statele Unite ale Americii, urmând să o înfrunte pe sportiva rusă Anna Kalinskaya (27 de ani, 211 WTA). Cert este că, pentru parcursul de până acum în SUA, românca se bucură de o recompensă financiară de 47.375 de dolari. Adversara ei din următoarea rundă este nimeni alta decât cea alături de care a cucerit titlul la Madrid, în 2025, în proba de dublu. În plan al confruntărilor directe, cele două s-au întâlnit de trei ori în circuitul mondial feminin, Sorana Cîrstea conducând cu 2-1: primul duel avut loc chiar la Cincinnati, în 2020, în calificări, atunci când rusoaica a avut câștig de cauză în minimum de seturi, apoi Sorana Cîrstea a reușit însă să întoarcă bilanțul în favoarea ei cu victorii la Indian Wells, în 2022, câștigând ulterior și la US Open, în 2023. 

„Rupe” tot, pe final de carieră 

Sorana Cîrstea trăiește apogeul carierei sale, cu toate că se află în ultimul sezon în „sportul alb”, românca reușind un record incredibil și consemnând cea mai bună clasare a sa, locul 18, în ierarhia mondială a tenisului feminin mondial. De altfel, sportiva se remarcă a fi cea mai matură ca vârstă jucătoare care intră în premieră în Top 20 WTA. De-a lungul timpului, are drept cel mai memorabil moment la un turneu mare ediția din 2009 a lui Roland Garros, când a ajuns până în sferturile de finală de simplu ale turneului parizian de tenis, reușind să obţină două titluri ITF, la Taşkent (2008) și Istanbul (2021), pentru ca la 35 de ani să cucerească cel dintâi turneu WTA al său, Cleveland (2025), dar și competiția de dublu de la Madrid (2025), trofeul de campioană la Transylvania Open, cucerit în februarie, plus reușita din Linz, acolo unde a câștigat trofeul de dublu. 

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