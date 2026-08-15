 Doi jucători de națională strălucesc în China. Ce au reușit Stanciu și Mitriță
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Doi jucători de națională strălucesc în China. Ce au reușit Stanciu și Mitriță

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Doi dintre fotbaliștii români angrenați în fotbalul chinez continuă să se remarce, Alexandru Mitriță (31 de ani) și Nicolae Stanciu (33 de ani) remarcându-se a fi în plină formă - jucătorii de națională au fost decisivi, în cea mai recentă etapă de campionat, primul marcând un gol, iar cel de-al doilea oferind o pasă decisivă.

Nicolae Stanciu (stânga) și Alexandru Mitriță s-au integrat în China (FOTO: Sportpictures)
Nicolae Stanciu (stânga) și Alexandru Mitriță s-au integrat în China (FOTO: Sportpictures)

Chiar dacă echipele lor nu au găsit calea victoriei în meciurile pe care le-au disputat, românii și-au făcut partea lor de treabă.  Mitriță, titular pentru Zhejiang Professional, a marcat pentru 2-0 din penalty în meciul de acasă cu Chengdu Rongcheng, cea din urmă impunându-se cu 3-2. Odată cu acest gol, românul, estimat la 3,5 milioane de euro de către Transfermarkt, a ajuns la cinci reușite și nouă assist-uri, în sezonul curent, pentru echipa sa.

Stanciu, mutare în primul eșalon românesc?

De partea cealaltă, Stanciu a fost integralist pentru Dalian Yingbo, în meciul din deplasare cu Yunnan Yukun, oferind assist-ul la golul de 1-0, însă adversarii s-au impus cu 3-1. În cele 20 de meciuri jucate pentru Dalian, în actuala stagiune, mijlocașul român, aproximat la 1,8 milioane de euro, a marcat opt goluri și oferit patru pase decisive. Stanciu reușește, astfel, să se echilibreze în campionatul din China, după încercarea din cel italian, în care nu s-a reușit. De altfel, zvonurile sugerează inclusiv o tentativă de evoluție în primul eșalon românesc, la Universitatea Cluj, însă „șepcile roșii” nu sunt pregătite pentru a susține financiar o astfel de mutare. Între timp, Stanciu confirmă în fotbalul asiatic, acolo unde se bucură de susținerea spectatorilor, impunându-se drept un jucător de bază la gruparea sa. În plan de echipa națională din România, Stanciu rămâne, fără doar și poate, un lider important, cifrele sale „ilustrând” 15 goluri în 87 de meciuri, în vreme ce Mitriță numără patru reușite în nu mai puțin de 26 de partide disputate în tricoul „tricolorilor”. 

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