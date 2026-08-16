 Chivu încheie amicalele verii fără eșec. Când debutează în noul sezon italian
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Chivu încheie amicalele verii fără eșec. Când debutează în noul sezon italian

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Sub comanda lui Cristi Chivu (45 de ani), Internazionale Milano a învins formaţia spaniolă Betis Sevilla cu 1-0, în ultimul meci amical al nerazzurilor din această vară, disputat sâmbătă, la Bari. Odată cu această reușită, formația antrenorului român încheie seria meciurilor amicale fără înfrângere și are un moral bun, în vederea începerii noului sezon de Serie A.

Cristi Chivu începe un nou sezon în puternicul campionat din Italia (FOTO: EPA)
Cristi Chivu începe un nou sezon în puternicul campionat din Italia (FOTO: EPA)

„Inter a învins Betis cu 1-0 în ultimul lor amical înainte de începerea noului sezon din Serie A. Meciul a fost decis de un gol marcat de John Stones, la debutul său pentru Nerazzurri, cu un șut superb cu piciorul drept, care a lovit plasa din dreapta porții lui Gonzalez. Astfel, se încheie un presezon convingător pentru echipa din Milano”, a notat TuttoMercatoWeb, despre reușita antrenorului din țara noastră.

Are „pe mână” un lot de 711,80 de milioane de euro

Chivu se pregătește de un sezon palpitant, programat de pe 22 august, când primește vizita lui AC Monza, după ce, în anul trecut a reușit să se impună pe toate planurile, cucerind atât titlul de campion în Serie A, cât și Cupa Italiei. Românul a consemnat, astfel, un sezon excepțional la Inter, chiar în primul său an pe banca tehnică a echipei la care a făcut performanță și ca jucător, intrând în istorie drept singurul tehnician care câștigă titlul și Cupa în cel dintâi sezon ca „principal” la echipa din Italia. Tehnicianul este, fără doar și poate, antrenorul român al momentului, reușind eventul într-una dintre țările cu cel mai „tare” fotbal din Europa. Chivu are la dispoziție un lot în valoare de 711,80 de milioane de euro, cei mai bine cotați fiind căpitanul argentinian Lautaro Martínez (28 de ani, 85 de milioane de euro) și italienii Alessandro Bastoni (27 de ani, 65 de milioane de euro) cu Federico Dimarco (28 de ani, 50 de milioane de euro).  

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