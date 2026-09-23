Legătură paranormală? Mihai Onilă, vegheat de fiica-înger în spital: „Cei care nu mai sunt alături de noi din iubire ne ajută”

Mihai Onilă (55 de ani) a fost la un pas de moarte, în urmă cu aproape două luni, când medicii l-au operat de urgență, după ce a fost diagnosticat cu pancreatită acută. A simțit că fiica-înger l-a vegheat, în perioada în care el s-a aflat „între cele două lumi”. Solist și terapeut, Mihai Onilă ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre legătura paranormală cu cei dragi, în momentele de cumpănă.

1/4 Fiica lui Mihai Onilă s-a stins din viață în urmă cu zece ani Foto: foto: Facebook

Mihai Onilă: „Cei care nu mai sunt fizic alături de noi din iubire ei ne ajută necondiționat”

Tot mai multe persoane povestesc că au primit semne de la cei care au părăsit această lume, în perioadele foarte grele, simțindu-se adesea vegheați. Și artistul Mihai Onilă a trecut printr-o situație asemănătoare, în luna iulie a acestui an, când medicii s-au luptat să îi salveze viața, în urma unor grave probleme de sănătate:

„Cei care nu mai sunt fizic alături de noi din iubire ei ne ajută necondiționat. Dar nu toate sufletele au „timp" și „deschiderea" de a da energie celor din trup, pentru că noi cei din trup suntem asumați să fim aici și să facem tot ce putem ca să evoluăm.

Și nu oricine are această percepție, nu oricine poate simți această energie, este vorba despre câmpul vibrațional și despre propria vibrație a oamenilor, mai înaltă sau mai joasă, ca la sunete”, a menționat Mihai Onilă, exclusiv pentru Click!

Mihai Onilă: „Pe fiica mea o simt ca pe o prezență care îmi răspunde la întrebări, dacă o chem”

Susține că are o legătură paranormală cu fata lui, Ioana Emily Hope. Micuța a încetat din viață, în urmă cu zece ani, după ce a pierdut lupta cu o boală nemiloasă, lăsând în urmă un dor uriaș și multă suferință:

„Pe fiica mea o simt ca pe o prezență, care îmi răspunde la întrebări, atunci când o chem. E o voce feminină și caldă, pe care o aud mental. Dar asta mi se întâmplă și cu alte spirite, care nu mai sunt aici, în fizic, și care vin când le chem și fiecare are o voce proprie”, ne-a mai declarat Mihai Onilă, exclusiv pentru Click!

Și actorul Eugen Cristea simte prezența soției, care a părăsit această lume anul trecut: „Simt că, de undeva, de deasupra, mă veghează”

Mihai Onilă nu este însă un caz singular, în showbiz. Și actorul Eugen Cristea (74 de ani) ne-a făcut dezvăluiri cutremurătoare, după decesul soției iubite, Cristina Deleanu, directoarea din filmul „Liceenii”. Artista s-a stins din viață anul trecut, la vârsta de 84 de ani:

„Îi simt prezența în casă, parcă am simțit-o lângă patul meu, ca o ocrotire. Simt ca o prezență în cameră, lumânările ard tot timpul. Când plec de acasă, în provincie, am o lumânare cu luminiță, cu baterii, o pun spre Răsărit.

Am o fotografie mare cu Cristina, am și trei tablouri, trăiesc adesea cu senzația că expresia se modifică. Eu sunt un tip foarte credincios și cu frica lui Dumnezeu. Cristina a murit, nu mai este fizic, pe acest pământ, dar simt că, de undeva, de deasupra, mă veghează.

„O visez aproape în fiecare seară”

Susține și că seara îi apare în vis:

„O visez aproape în fiecare seară. În vis, îmi zâmbește, cred că e bine, acolo, unde e, cred că are sufletul liniștit. Toate aceste trăiri și experiențe mi le notez într-un caiețel”, ni s-a confesat Eugen Cristea, exclusiv pentru Click!