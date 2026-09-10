Cât de greu și-au câștigat pâinea în străinătate! Mihai Onilă: „Am fost poștaș în Belgia” Kempes s-a reprofilat în Australia

În speranța unei vieți mai bune, în momente de deznădejde, pe plaiurile natale, mai multe vedete au decis să o ia de la zero, cât mai departe de țară. Iată cu ce s-au ocupat Mihai Onilă în Belgia, Leonard Doroftei și Cosmin Cernat, în Canada, și Kempes, în Australia. Poveștile lor, din acea perioadă, sunt impresionante. Mihai Onilă ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre anii petrecuți în străinătate.

1/7 Mihai Onilă, Leonard Doroftei, CRBL și Kempes au lucrat în străinătate. Dorul de țară i-a readus însă acasă, în România Foto: foto: arhiva personala

„Am lucrat ca inginer de sunet și ca poștaș!”

Fostul solist al trupei AXXA, Mihai Onilă (55 de ani), și-a câștigat pâinea, în Belgia, din mai multe activități. Unele nu au însă nicio legătură cu domeniul artistic:

„Cât timp am locuit în Belgia din 2014, am făcut un an și 6 luni un curs de inginer de sunet, adică tot ce ține de podium (scenă) începând de la cabluri, ștechere, prize, mixere de sunet și de lumini, puteri de sunet, boxe, microfoane, feluri de lumini și filtre de lumină, până la producție muzicală în studio profesional de înregistrări.

Am fost angajat la un teatru ca inginer de sunet si tehnician de scenă, am fost colaborator în mai multe teatre și evenimente, cel mai mare, la care am participat, fiind Festivalul din Ghent, unde am mixat trupa lui Allen Stone, care acum e pe val, alături de Teddy Swims.

„Am cântat la petrecerile românilor din Belgia”

Apoi, când a venit pandemia, și s-au închis teatrele și evenimentele am fost șofer, lucrător la Hello Fresh, apoi poștaș. Dar, în tot acest timp, de 9 ani, am colaborat cu niște muzicanți români, iar weekend-urile eram prezent la petrecerile de români, ba din Belgia, ba din Franța, ba din Olanda sau din Germania, în calitate de solist vocal, bineînțeles”, ne-a declarat solistul, exclusiv pentru Click!

De ce se mutase CRBL în Spania: „Te saturi la un moment dat!”

În schimb, CRBL (48 de ani), alături de fosta soție Elena și de fiica lor, Alessia, au ales să plece în Spania:

„În 2018 s-a întâmplat ceva cu mine, cu ceea ce simțeam eu vis-a-vis de partea asta muzicală, de showbiz. Mă simțeam foarte obosit. Am obosit. Nu mai vedeam nimic provocator în jurul meu. Te saturi la un moment dat.

Datoria mea e să urmăresc muzica. Înainte de pandemie, am zis că am uitat să mă bucur de mine. Eu când mă mai bucur de mine!? E foarte obositor, când ieși din casă, de fiecare dată, să pui zâmbetul pe față și să trebuiască să fii ăla pe care oamenii îl vor. E foarte greu. Oamenii nu știu că poate azi mă doare burta, azi nu mă simt bine, azi m-a sunat mama că e bolnavă. Oamenii vor să fii mereu la cheremul lor.

Din ce a câștigat bani în Spania?

Aveam o formă de saturație care a coincis cu saturația Elenei de sistemul din România. Toate erau foarte grele.” Cu ce se ocupa acolo?

„Scriu, fac muzică în continuare. Separat de treaba asta sunt de mult implicat în tot ceea ce ține de tehnologia asta nouă. De foarte mult timp sunt în zona asta. O să aduc un proiect aici, în România de care o să auziți. Mă interesează pentru că știu că BLOCKCHAIN e de viitor.”, menționa el, la PRO TV.

CRBL a revenit în România: „M-am întors pentru că mi-e dor de public”

Dorul de casă avea însă să-l copleșească, așa că s-a întors în țara unde a cunoscut celebritatea:

„Acolo am renăscut. Am resimțit o libertate pe care o aveam înainte de trupa Simplu. Era ceva fascinant. Mă duceam pe faleză, nu mă știa nimeni. Elena, la fel. Am stat într-o vacanță prelungită. M-am întors pentru că mi-e dor de public, mi-e dor de scenă. M-am întors să fac din nou muzică.”, a mai spus CRBL.

Kempes a muncit ca zidar, în Australia: „Că-s artist sau zidar, pentru mine e totuna”

Artistul rock are însă o poveste de viață demnă de un scenariu de film. În 2003, Kempes, acum în vârstă de 60 de ani, și-a încercat norocul în Australia, unde și-a câștigat primii bani, în construcții, ca zidar:

„Dar nu e mare şmecherie, oricum! N-am crezut niciodată despre mine că sunt cine ştie ce artist, iar ceilalţi nu contează. Pot să fac orice altceva şi nu mă deranjează absolut deloc. Că-s artist sau zugrav, pentru mine e totuna. Doar că eu pot să cânt, iar alţii nu. Şi nu m-a deranjat asta niciodată.

„Poate-s bun la orice, așa m-am născut eu!”

În şase luni am învăţat meserie şi am devenit zugrav. Nici nu ştiam să ţin pensula în mână. M-a întrebat superiorul meu de acolo: „Ştii?". „Da, am mai făcut." De unde?

Când a venit vremea să fac treabă, mi-am zis: „E frumoasă pensula, e interesantă. Şi ce trebuie să fac cu ea?". L-am rugat să-mi dea tot ce am nevoie să învăţ meserie. Acum ştiu, sunt bun, am învăţat. Poate-s bun la orice, că aşa m-am născut eu. M-am prins repede şi am început să lucrez. După alte şase luni am devenit patron”, menționa el, pentru adevarul.ro

Cosmin Cernat: „În Canada, am avut firmă de renovări”

Știristul Cosmin Cernat (50 de ani) a încercat să o ia de la zero, alături de copii și de soție, tocmai în Canada. Iată din ce a cîștigat acolo banii necesari traiului:

„De la proiectul Travel by Dart, pe care l-am avut cu Sorin Mihailovici, până la ceea ce am pus pe picioare acolo ca antreprenor. Am pus câteva firme pe picioare în Canada, de mentenanță, renovări și alte activități conexe. Nu știu de unde aveam atâta putere.

Am învățat foarte multe lucruri de la români. De la ce vopsea se dă pe perete, parchet, gresie, soluție de curățat pentru săli de fitness. Am muncit și mi-a plăcut.

Pentru mine, faptul că am plecat cu familia la capătul lumii și am luat-o de la zero, construind împreună cu soția atât de multe lucruri, în atât de puțin timp, înseamnă enorm. Dar, repet, n-aș fi putut face asta fără comunitatea de acolo”, a povestit el, pentru viva.ro

A revenit în țară, după ce i s-a propus să prezinte, la Kanal D, concursul de supraviețuire „Exalton”.

Leonard Doroftei, despre anii petrecuți în Canada: „Aveam nevoie de o schimbare”

Cât îl privește pe fostul mare pugilist Leonard Doroftei (56 de ani), el a muncit ca antrenor de box, în Canada, având un program de muncă epuizant:

„Copiii mei au venit în Canada pentru că au văzut că aveam nevoie de o schimbare, că ne mutăm o perioadă acolo. Am avut de ales între București și Canada. Hai, în Canada! A fost o perioadă de singurătate, m-a ajutat, m-am regăsit.

Am început să antrenez, m-am regăsit prin asta. Am zis «băi, ce știu să fac cel mai bine? Barbut nu știu, poker nu știu, rummy nu știu de nivel... ce știu? Box! Ce am făcut? Box!». A venit Adrian Diaconu și mi-a spus că știe la sală... Când m-au văzut băieții la sală, m-au luat în brațe: «Leonard, te cunoaștem!».

„Aveam zile în care nu puteam să mănânc, mă dureau mâinile!”

În pandemie, i-a mers însă mai greu, căci sălile de box au fost închise:

„Am antrenat, dar a venit pandemia. S-au închis sălile, însă am găsit un loc unde am putut să antrenez în pandemie. Oamenii au continuat să se miște, să se antreneze: «Ce știe, băi, să facă Doroftei ăsta?» Plecau târâș! Plecau târâș, dar fericiți!

Aveam zile în care nu puteam să mănânc, mă dureau mâinile de la antrenamente. Nu aveam decât un sac în sala aia! Doar un sac! Tot antrenamentul se făcea cu mine. Oamenii veneau cu idei și le făceam. Am avut la antrenamente niște copii fantastici”, menționa Leonard Doroftei, conform sport.ro.

Apoi, el a revenit în România, unde și-a deschis o sală de box.